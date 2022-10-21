https://sputniknews.com.tr/20221021/japonyada-enflasyon-8-yilin-zirvesinde-1062556345.html

Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde

Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde

Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti ve merkez bankasının art arda... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

japonya

enflasyon

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Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyon oranı yenin 32 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, ithalat maliyetlerini artırmaya devam ederken, merkez bankasının art arda altıncı ay için belirlediği yüzde 2 hedefini aşarak Eylül ayında yüzde 3 ile sekiz yılın yeni zirvesine çıktı. BloombergHT'nin aktardığına göre hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 arttı. Bu, Mart 2015'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Enflasyon, fiyatların satış vergisindeki bir artıştan etkilendiği 2014'teki bir sıçrama dışında 1991'den bu yana en yüksek seviyedeydi.

https://sputniknews.com.tr/20221020/yen-dolar-karsisinda-son-32-yilin-en-dip-seviyesinde-1062523423.html

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