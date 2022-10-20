https://sputniknews.com.tr/20221020/yen-dolar-karsisinda-son-32-yilin-en-dip-seviyesinde-1062523423.html
Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde
Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde
Japon yeni, dolar karşısında hızla değer kaybı yaşıyor. Dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
ekonomi
japonya
yen
dolar
borsa
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Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.Hükümet, geçen günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı 'spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye' hazır olduğunu açıklamıştı.Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/japonyada-sirket-iflaslari-3-yil-sonra-ilk-kez-artti-1062392800.html
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japonya, yen, dolar, borsa
japonya, yen, dolar, borsa
Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde
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Japon yeni, dolar karşısında hızla değer kaybı yaşıyor. Dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.
Hükümet, geçen günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı 'spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye' hazır olduğunu açıklamıştı.
Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.