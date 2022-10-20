https://sputniknews.com.tr/20221020/yen-dolar-karsisinda-son-32-yilin-en-dip-seviyesinde-1062523423.html

Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde

Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde

Japon yeni, dolar karşısında hızla değer kaybı yaşıyor. Dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T13:46+0300

2022-10-20T13:46+0300

2022-10-20T13:46+0300

ekonomi

japonya

yen

dolar

borsa

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Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.Hükümet, geçen günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı 'spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye' hazır olduğunu açıklamıştı.Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221017/japonyada-sirket-iflaslari-3-yil-sonra-ilk-kez-artti-1062392800.html

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