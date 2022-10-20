Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/yen-dolar-karsisinda-son-32-yilin-en-dip-seviyesinde-1062523423.html
Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde
Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde
Japon yeni, dolar karşısında hızla değer kaybı yaşıyor. Dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
ekonomi
japonya
yen
dolar
borsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062523266_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_731c9d3f8f3676f13b59e66cc267ce2c.jpg
Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.Hükümet, geçen günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı 'spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye' hazır olduğunu açıklamıştı.Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/japonyada-sirket-iflaslari-3-yil-sonra-ilk-kez-artti-1062392800.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062523266_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_16f907de334fced0b1fdcec6297a1689.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, yen, dolar, borsa
japonya, yen, dolar, borsa

Japon yeni, dolar karşısında son 32 yılın en dip seviyesinde

13:46 20.10.2022
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRIJapon yeni - dolar
Japon yeni - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRI
Abone olTelegram
Japon yeni, dolar karşısında hızla değer kaybı yaşıyor. Dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.
Hükümet, geçen günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı 'spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye' hazır olduğunu açıklamıştı.
Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
EKONOMİ
Japonya'da şirket iflasları 3 yıl sonra ilk kez arttı
17 Ekim, 09:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала