İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 20 kişi sınırı

“Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosu’ndan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”