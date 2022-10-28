https://sputniknews.com.tr/20221028/izmir-valiliginden-cumhuriyet-bayrami-kutlamalarina-20-kisi-siniri-1062809141.html
İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 20 kişi sınırı
İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 20 kişi sınırı
İzmir Valiliği’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak DKÖ’lerden 20 kişiyi geçmemesini istedi. İzmir Barosu ise “Tüm üyelerimizle alanda olacağız”... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:50+0300
2022-10-28T15:50+0300
2022-10-28T15:55+0300
izmir valiliği
türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
kutlama
izmir barosu
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İzmir Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak demokratik kitle örgütlerinin (DKÖ) 20 kişiyi geçmemesini istemesi tepki çekti. İzmir Barosu bu talebe yanıt olarak, “Tüm üyelerimizle alanda olacağız” dedi.‘Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz’İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-cumhuriyetin-99-yili-icin-fener-alayi-yuruyusu-1062792845.html
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izmir valiliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama, izmir barosu
izmir valiliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama, izmir barosu
İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 20 kişi sınırı
15:50 28.10.2022 (güncellendi: 15:55 28.10.2022) Abone ol
İzmir Valiliği’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak DKÖ’lerden 20 kişiyi geçmemesini istedi. İzmir Barosu ise “Tüm üyelerimizle alanda olacağız” yanıtını verdi.
İzmir Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak demokratik kitle örgütlerinin (DKÖ) 20 kişiyi geçmemesini istemesi tepki çekti. İzmir Barosu bu talebe yanıt olarak, “Tüm üyelerimizle alanda olacağız” dedi.
‘Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz’
İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosu’ndan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”