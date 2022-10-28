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https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-cumhuriyetin-99-yili-icin-fener-alayi-yuruyusu-1062792845.html
İstanbul'da Cumhuriyetin 99. yılı için fener alayı yürüyüşü
İstanbul'da Cumhuriyetin 99. yılı için fener alayı yürüyüşü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T08:40+0300
2022-10-28T08:40+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Cumhuriyetin 99. yılı, Türkiye’nin kalbi Beyoğlu’nda özel bir etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar Fener Alayı Yürüyüşü’nde buluştu.Fener Alayı Yürüyüşü saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ellerinde bayraklar ve bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi'nden geçerek Galata Kulesi Meydanı’nda toplandı.Yürüyüş sonrası Galata Kulesi önünde toplanan vatandaşlara Madrigal Müzik Grubu konser verdi. Müzik şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
türkiye
istanbul
beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
istanbul, beyoğlu, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı

İstanbul'da Cumhuriyetin 99. yılı için fener alayı yürüyüşü

08:40 28.10.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞBeyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüş Galata Kulesi Meydanı’na kadar devam etti.
Beyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüş Galata Kulesi Meydanı’na kadar devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüş Galata Kulesi Meydanı’na kadar devam etti.
Cumhuriyetin 99. yılı, Türkiye’nin kalbi Beyoğlu’nda özel bir etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar Fener Alayı Yürüyüşü’nde buluştu.
Fener Alayı Yürüyüşü saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ellerinde bayraklar ve bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi'nden geçerek Galata Kulesi Meydanı’nda toplandı.
Yürüyüş sonrası Galata Kulesi önünde toplanan vatandaşlara Madrigal Müzik Grubu konser verdi. Müzik şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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