https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-cumhuriyetin-99-yili-icin-fener-alayi-yuruyusu-1062792845.html

İstanbul'da Cumhuriyetin 99. yılı için fener alayı yürüyüşü

İstanbul'da Cumhuriyetin 99. yılı için fener alayı yürüyüşü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T08:40+0300

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türkiye

istanbul

beyoğlu

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Cumhuriyetin 99. yılı, Türkiye’nin kalbi Beyoğlu’nda özel bir etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar Fener Alayı Yürüyüşü’nde buluştu.Fener Alayı Yürüyüşü saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ellerinde bayraklar ve bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi'nden geçerek Galata Kulesi Meydanı’nda toplandı.Yürüyüş sonrası Galata Kulesi önünde toplanan vatandaşlara Madrigal Müzik Grubu konser verdi. Müzik şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı