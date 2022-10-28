https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbula-9-ayda-gelen-turist-sayisi-11-milyonu-asti-1062826248.html

İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

turist

rusya

almanya

iran

abd

ingiltere

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiye-son-9-ayda-40-milyon-turist-agirladi-35-milyar-dolarlik-gelir-elde-etti-1062757730.html

türkiye

rusya

almanya

iran

ingiltere

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ali yerlikaya, turist, rusya, almanya, iran, abd, ingiltere