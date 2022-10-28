https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbula-9-ayda-gelen-turist-sayisi-11-milyonu-asti-1062826248.html
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T22:25+0300
2022-10-28T22:25+0300
2022-10-28T22:27+0300
türkiye
ali yerlikaya
turist
rusya
almanya
iran
abd
ingiltere
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiye-son-9-ayda-40-milyon-turist-agirladi-35-milyar-dolarlik-gelir-elde-etti-1062757730.html
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ali yerlikaya, turist, rusya, almanya, iran, abd, ingiltere
ali yerlikaya, turist, rusya, almanya, iran, abd, ingiltere
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
22:25 28.10.2022 (güncellendi: 22:27 28.10.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.