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İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ali yerlikaya
turist
rusya
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiye-son-9-ayda-40-milyon-turist-agirladi-35-milyar-dolarlik-gelir-elde-etti-1062757730.html
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ali yerlikaya, turist, rusya, almanya, iran, abd, ingiltere
ali yerlikaya, turist, rusya, almanya, iran, abd, ingiltere

İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

22:25 28.10.2022 (güncellendi: 22:27 28.10.2022)
© AP Photo / Mucahid YapiciTürkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde
Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mucahid Yapici
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
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