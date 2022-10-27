https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiye-son-9-ayda-40-milyon-turist-agirladi-35-milyar-dolarlik-gelir-elde-etti-1062757730.html

Türkiye son 9 ayda 40 milyon turist ağırladı, 35 milyar dolarlık gelir elde etti

Türkiye son 9 ayda 40 milyon turist ağırladı, 35 milyar dolarlık gelir elde etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, yılın 9 aylık döneminde 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı, toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar turizm geliri... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:57+0300

2022-10-27T11:57+0300

2022-10-27T11:57+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

turist

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Türkiye bu yılın ilk 9 ayında toplam 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı. Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistiklerine göre toplam sayı içerisinde yabancı ziyaretçi, geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 97.96 arttı ve 34 milyon 810 bin 273 oldu. TÜİK tarafından yayımlanan 9 aylık verilere göre ise ülkemizi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı eylül ayı itibarıyla 40 milyonun üzerine çıkmış oldu. Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti. Elde edilen gelir rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artış gösterdi. Türkiye'nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar oldu. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99.6 artış ve 4 milyon 527 bin 853 kişi ile Almanya birinci, yüzde 11,8 artış ve 3 milyon 864 bin 898 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 1952,9 artış ve 2 milyon 817 bin 271 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi. Eylül Artışı Yüzde 55,84 Türkiye 2022 yılının Eylül ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise eylül ayında 860 bin 741 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 677 bin 37 kişi ile Almanya ikinci, 456 bin 867 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.

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kültür ve turizm bakanlığı, türkiye, turist