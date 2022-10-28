https://sputniknews.com.tr/20221028/iran-almanyanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1062789689.html
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Almanya Dışişleri Bakanı'nın tutumuna tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T01:41+0300
2022-10-28T01:41+0300
2022-10-28T01:43+0300
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almanya
almanya dışişleri bakanlığı
büyükelçi
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Almanya Dışişleri Bakanı'nın 'müdahaleci tavırlarına' tepki olarak Bakan Yardımcısı Ali Bakıri tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Bazı Alman yetkililerin İran'da 'ayaklanmaları kışkırtma ve yasaları ihlal etme' konusundaki beyanlarına dikkat çekilen açıklamada, bu tür 'sorumsuzca' açıklamaların 'uluslararası hukukun ilkelerine ve iki ülkenin tarihsel ilişkilerine aykırı' ve kabul edilemez olduğu belirtildi.Bakan Yardımcısı Bakıri, İran’ın barışçıl toplanma hakkı dahil insan haklarına riayet konusuna özen gösterdiğini, bazı batı ülkelerinin 'yasa dışı müdahalesinin' bu barışçıl toplanmanın isyana ve şiddete dönüşmesine neden olduğunu ve barışçıl toplanma hakkına zarar verdiğini, toplum düzenini bozarak tüm vatandaşların güvenliklerini tehlikeye attığını ifade etti.Almanya’nın Tahran Büyükelçi’si, İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/beyaz-saray-rusya-protestolar-konusunda-irana-tavsiye-veriyor-olabilir-1062747485.html
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iran, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, büyükelçi, protesto
iran, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, büyükelçi, protesto
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
01:41 28.10.2022 (güncellendi: 01:43 28.10.2022) Abone ol
İran, Almanya Dışişleri Bakanı'nın tutumuna tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Almanya Dışişleri Bakanı'nın 'müdahaleci tavırlarına' tepki olarak Bakan Yardımcısı Ali Bakıri tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bazı Alman yetkililerin İran'da 'ayaklanmaları kışkırtma ve yasaları ihlal etme' konusundaki beyanlarına dikkat çekilen açıklamada, bu tür 'sorumsuzca' açıklamaların 'uluslararası hukukun ilkelerine ve iki ülkenin tarihsel ilişkilerine aykırı' ve kabul edilemez olduğu belirtildi.
Bakan Yardımcısı Bakıri, İran’ın barışçıl toplanma hakkı dahil insan haklarına riayet konusuna özen gösterdiğini, bazı batı ülkelerinin 'yasa dışı müdahalesinin' bu barışçıl toplanmanın isyana ve şiddete dönüşmesine neden olduğunu ve barışçıl toplanma hakkına zarar verdiğini, toplum düzenini bozarak tüm vatandaşların güvenliklerini tehlikeye attığını ifade etti.
Almanya’nın Tahran Büyükelçi’si, İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.