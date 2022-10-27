https://sputniknews.com.tr/20221027/beyaz-saray-rusya-protestolar-konusunda-irana-tavsiye-veriyor-olabilir-1062747485.html

Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir

Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir

Beyaz Saray, Moskova yönetiminin İran'daki Mahsa Emini protestolarının bastırılması konusunda Tahran'a tavsiye veriyor olabileceğini açıkladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

beyaz saray

karine jean-pierre

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, "İran ve Rusya'nın protestolara müdahale ediş biçimlerindeki benzerlikler' olduğunu iddia etti."Moskova'nın, İran'daki protestoların bastırılması konusunda İran'a 'en iyi yöntemlerini' tavsiye ettiği konusunda endişeliyiz" ifadesini kullanan Jean-Pierre, her iki ülkenin de protestocuları bastırarak susturmaya çalıştıklarını öne sürdü.Jean-Pierre, "İran ve Rusya, daha çok izole edildikçe daha da yakınlaşıyorlar. Bizim İran'a mesajımız açık; kendi halkınızı öldürmeyi ve Rusya'ya Ukraynalıları öldürmeleri için silah göndermeyi bırakın" çağrısında bulundu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de "Rusya'nın protestoculara sert müdahale için İran'a bir şekilde yardım etmeyi düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın bu konuda ne yazık ki deneyimi var" ifadesini kullandı.Öte yandan ne Jean-Pierre ne de Kirby iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir nükleer silah kullanma konusunda bir hazırlıkta olduğuna ilişkin emare görmediklerini de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221020/iranda-protestolara-katilan-14-yabanci-uyruklu-tutuklandi-1062511984.html

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