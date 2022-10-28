https://sputniknews.com.tr/20221028/fransada-enflayon-ekim-ayinda-rekor-seviyeye-ulasti-1062794865.html
Fransa'da enflasyon ekim ayında rekor seviyeye ulaştı
Fransa'da enflasyon ekim ayında rekor seviyeye ulaştı
Fransa'da tüketici fiyatları, enerji ve gıda maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artarak son 37 yılın rekorunu... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T10:41+0300
2022-10-28T10:41+0300
2022-10-28T10:42+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enflasyon
rekor
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Fransa'nın yıllık tüketici enflasyonu, enerji ve gıda maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle ekim ayında yeni bir rekor kırdı.Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, tüketici fiyatlarının eylül ayında son dört ayın en düşük seviyesi olan yüzde 5.6'dan hızlandığını, ekim ayında ise yüzde 6.2 arttığını duyurdu.Böylelikle ülke, 1985'in haziran ayından bu yana en büyük yıllık artışı gördü.Enerji maliyetleri, bir ay önceki yüzde 17.9'a kıyasla ekimde yüzde 19.2'lik bir yıllık artış kaydetti. Ekim ayında gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 11.8, mamul mal fiyatları ise yüzde 4.2 arttı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylüldeki yüzde 0.6'lık düşüşün ardından ekimde aylık yüzde 1 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/fransa-cumhurbaskani-macron-krizlerden-geciyoruz-1062749189.html
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Fransa'da enflasyon ekim ayında rekor seviyeye ulaştı
10:41 28.10.2022 (güncellendi: 10:42 28.10.2022) Abone ol
Fransa'da tüketici fiyatları, enerji ve gıda maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artarak son 37 yılın rekorunu kırdı.
Fransa'nın yıllık tüketici enflasyonu, enerji ve gıda maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle ekim ayında yeni bir rekor kırdı.
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, tüketici fiyatlarının eylül ayında son dört ayın en düşük seviyesi olan yüzde 5.6'dan hızlandığını, ekim ayında ise yüzde 6.2 arttığını duyurdu.
Böylelikle ülke, 1985'in haziran ayından bu yana en büyük yıllık artışı gördü.
Enerji maliyetleri, bir ay önceki yüzde 17.9'a kıyasla ekimde yüzde 19.2'lik bir yıllık artış kaydetti. Ekim ayında gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 11.8, mamul mal fiyatları ise yüzde 4.2 arttı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylüldeki yüzde 0.6'lık düşüşün ardından ekimde aylık yüzde 1 arttı.