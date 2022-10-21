https://sputniknews.com.tr/20221021/euro-bolgesinde-kamu-borcunun-gsyihye-orani-yuzde-942-oldu-1062574294.html
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 94.2 oldu
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 94.2 oldu
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYİH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 94.2 seviyesinde ölçüldü. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T17:41+0300
2022-10-21T17:41+0300
2022-10-21T17:41+0300
ekonomi
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
euro bölgesi
kamu borcu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.Buna göre Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 95.2 olan kamu borcunun GSYİH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 94.2 oldu.AB'de ise ilk çeyrekte yüzde 87.5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ikinci çeyrekte yüzde 86.4 seviyesinde belirlendi.Söz konusu oran 2021'in ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 90.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 97.9 olarak tespit edilmişti.Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12.1 trilyon euro, AB'de de 13.1 trilyon euro seviyesini buldu.En yüksek borç oranı Yunanistan'daAB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 182.1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 150.2 ile İtalya, yüzde 123.4 ile Portekiz, yüzde 116.1 ile İspanya, yüzde 113.1 ile Fransa ve yüzde 108.3 ile Belçika izledi.Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 16.7 ile Estonya, yüzde 21.3 ile Bulgaristan ve yüzde 25.4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.
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avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), euro bölgesi, kamu borcu
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), euro bölgesi, kamu borcu
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 94.2 oldu
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Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYİH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 94.2 seviyesinde ölçüldü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.
Buna göre Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 95.2 olan kamu borcunun GSYİH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 94.2 oldu.
AB'de ise ilk çeyrekte yüzde 87.5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ikinci çeyrekte yüzde 86.4 seviyesinde belirlendi.
Söz konusu oran 2021'in ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 90.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 97.9 olarak tespit edilmişti.
Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12.1 trilyon euro, AB'de de 13.1 trilyon euro seviyesini buldu.
En yüksek borç oranı Yunanistan'da
AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 182.1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 150.2 ile İtalya, yüzde 123.4 ile Portekiz, yüzde 116.1 ile İspanya, yüzde 113.1 ile Fransa ve yüzde 108.3 ile Belçika izledi.
Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 16.7 ile Estonya, yüzde 21.3 ile Bulgaristan ve yüzde 25.4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.