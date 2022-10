https://sputniknews.com.tr/20221028/emre-belozoglundan-italyanca-fatih-terim-aciklamasi-fiorentinadayken-beni-istemisti-1062789964.html

Emre Belözoğlu’ndan İtalyanca Fatih Terim açıklaması: Fiorentina'dayken beni istemişti

Emre Belözoğlu’ndan İtalyanca Fatih Terim açıklaması: Fiorentina'dayken beni istemişti

Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu, Fiorentina'ya yenildikleri karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını ancak gelecek perşembe bir maçlarının daha... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T02:18+0300

2022-10-28T02:18+0300

2022-10-28T02:18+0300

türkiye

fatih terim

medipol başakşehir

emre belözoğlu

fiorentina

maç

açıklama

italyanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062790093_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_a07cf23cc72463656e6dfcab72ff8875.jpg

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Önemli bir maç oynadıklarını belirten Belözoğlu, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İstediğimiz gibi giderken işler çok basit bir gol yedik. Karşımızda bence zaten grubun en iyi takımı var. Onları bugün de yenebilirdik, ilk maçta da yenmiştik. Ama tabii ki hem fiziki hem bireysel kalite olarak bizden daha üstteler. Kabul etmek gerekiyor. Bence ilk yarıda 1-0 içeri girebilseydik çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İki önemli oyuncumuzun sakatlanması da aynı anda içeriden yapacağımız hamle gücünü biraz azalttı. Maçın biraz böyle bir senaryosu da oluştu. Üzgünüm" diye konuştu.Belözoğlu, karşılaşmada orta sahadaki oyuncularının yaşadığı sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizerek, "Bizim için daha ilk yarıdan Mahmut'un sakatlanması, oraya Berkay'ı almamıza sebep oldu. Ondan sonra Lucas Biglia sakatlanınca oraya Ömer'i aldık. İkisi de aslında bu pozisyonu oynamaya, yan yana oynamaya çok alışık değiller. Bizim oyunumuzun tam merkezi olan iki oyuncu oyundan çıktı. Hem Lucas hem Mahmut. Burada gerçekçi olmak lazım. Fiorentina'nın kulübesiyle bizim kulübemiz arasında bir kalite farkı var" ifadelerini kullandı.Fiorentina'nın oyunu almak için hamleler yaptığını anlatan Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:"Ben de elimden geldiğince ön tarafa sonradan iki hamle yaptım ama oyunu istediğimiz merkezde koruma ve taşıma anlamında eksik kaldık. Sonrasında da bir son 10 dakika bence istediğimiz gibi gitti. Orada birkaç pozisyona girebilirdik. Ama karşımızda 25 oyuncusuyla çok kaliteli bir takım var. Biz listeye 23 oyuncu yazabildik. Üç oyuncumuz sakat kaldı İstanbul'da. Biz buraya biraz eksik bir kadroyla geldik diyebiliriz."Belözoğlu, hedeflerinin grubu ilk sırada bitirip, son 16 turuna kalmak olduğunu belirterek, "Bu akşamki sonuçtan memnun değilim ama biz ilk sıradayız, perşembe bir maçımız daha var. Onu kazanmak için her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.Rakipleri Fiorentina'nın hem Serie A'ya hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne iyi başlamadığını, buna karşın onları gruplarının hep favorisi gördüğünü ifade eden Belözoğlu, rakiplerinin iyi bir teknik adama sahip olduğunu ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu kaydetti.'Fatih Terim, Fiorentina'dayken beni istemişti'Futbolculuğu döneminde Fiorentina'ya transferinin gündeme gelip gelmediği sorusunu İtalyanca yanıtlayan Belözoğlu, "Fatih Terim, Fiorentina'ya geldiğinde beni o dönem istemişti. Ben o sırada Galatasaray'daydım. Galatasaray, yüksek bir para istemişti. Fiorentina da o parayı verememişti. Ama Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu. Zaten bir sene sonra da ben Inter'e imzayı attım" ifadelerini kullandı.Belözoğlu, İtalya'nın kendisi için her zaman özel olduğunu dile getirerek, İtalya'nın ve Inter'in her zaman kalbinde olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221028/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-bize-karsi-kazanmak-kolay-degil--1062787341.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih terim, medipol başakşehir, emre belözoğlu, fiorentina, maç, açıklama, italyanca