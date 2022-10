https://sputniknews.com.tr/20221028/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-bize-karsi-kazanmak-kolay-degil--1062787341.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Bize karşı kazanmak kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Bize karşı kazanmak kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 geriden gelerek Rennes karşısında 3-3 berabere kalmalarıyla ilgili kendilerine karşı kazanmanın kolay olmadığını... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T00:05+0300

2022-10-28T00:05+0300

2022-10-28T00:05+0300

jorge jesus

fenerbahçe

rennes

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058951078_0:256:2500:1662_1920x0_80_0_0_5112acecb3711de4d8c133f6e1f6c461.jpg

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe evinde Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin bir kere daha güzel bir maç çıkarttığını ifade ederek, “Maçın her anı güzeldi. 3-0'dan skoru çevirebilmeniz için inanmanız gerekir, bugün de bunu yaptık. Kazanamadık ama beraberliği sağladık. Taraftarlara seslenmek istiyorum; oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay’a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum. Rennes maçın başında bizi şaşırttı. Majer’i oynattıkları pozisyon itibarıyla beklemedik bunu. 30 dakikada defansif dengede zorlandık. Bizim de müdahale etmemiz gerekiyordu. Maç içerisinde iletişimde bulunup Arao ile Crespo arasında pozisyon değiştirdim. Son 15 dakikada 3-1’e getirince maçı tekrardan çevirebileceğimize inandık. Bir gol atarsak bu maçta beraberlik, galibiyet geleceğine inanıyorduk. Zajc’ın frikik golünden sonra daha da inandık” dedi. Bir basın mensubunun "Fenerbahçe’nin eski Teknik Direktörü Zico’nun Avrupa’daki rekorunu kırabilir misiniz?" sorusuna cevap veren Jesus, “Onun rekorunu kırmayı tabii ki isterim. Bu kazanarak devam ettiğimizin göstermesi olur. Zico iyi bir arkadaşım. Flamengo’da çalışıyorken kendisi bir numaralı rol modeldi orada. Kendisiyle röportajlar yapıp bir araya geliyorduk. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek bir mutluluk” şeklinde konuştu. 'Fenerbahçe hem mental hem psikolojik olarak çok güçlü bize karşı kazanmak kolay değil'Portekizli teknik adam, rakiplerinin maçın ilk yarısında çok etkili olduklarını vurgulayarak, "Majer oyundan düştükten sonra daha fazla boşluk bulduk, taktiksel pozisyon daha iyi seviyeye çıktı. Maçta değişti bizim açımızdan. Daha fazla topu tuttuğunuz zaman gol atmaya daha çok yaklaşıyorsunuz. Rennes, Avrupa’nın en üst seviye takımlarından biri. Fransa Ligi’ni ikinci veya üçüncü sırada bitirecektir. Fransa Ligi’nde Paris’ten sonra en çok gol atan takım. Biz maça iyi başlangıç yapamadık, daha sonra hatalarımızı düzelttik. Defansif organizasyonumuz daha iyi seviye geldi. İkinci yarı farkı kapatan faktörler bunlardı. Rakibimiz ilk yarıda üst düzey bir şekilde önde bastı. Bizim diğer rakiplere yaptığımız gibi. İlk yarı bu şekilde geçti. Ama hiçbir rakım 90 dakika bu tempoyu, baskıyı yapamaz. Fenerbahçe de öyle. Futbol bir oyun. Bizim açımızdan belirleyici olan faktör buydu. Şu an Fenerbahçe hem mental hem psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil” ifadelerini kullandı. Rennesli futbolcuların "Maçı 3-0’dan aptal bir şekilde verdik" açıklamalarıyla ilgili konuşan Jesus, “Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamadığı zaman suçlu hisseder. Antrenör ve oyuncular sorumluluğu üstüne alır. Fenerbahçe takımının hakkının verilmesi gerekiyor. Hakem son düdüğü çalmadan hiçbir maç bitmiyor. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, savaşan inanan takımlara karşı oynuyorsanız, bu durum daha da zorlaştırıyor. İşin sırrı inanmak. Bugün kaybetmedik ama kazanamadık da. İki takım da grubun son maçında birincilik için mücadele edecek. Bu sezon takım Avrupa'da güzel bir yola devam ediyor. Umarım son maçta altın anahtarı alan biz oluruz. Daha fazla gol atıp gruptan birinci çıkarız” diye konuştu. 'Takıma bir oyuncu daha katılacak olsaydı stoper olmasını isterdim' Savunma hattında olan sakat futbolcularla ilgili açıklama yapan Jorge Jesus, “Biz 3 günde, 4 günde bir maç yapmanın bedelini ödüyoruz. Genelde bu tarz durumlarda takım içerisinde daha çok süre alan oyuncular sakatlıkta limitte olurlar. Tahmin ettiğim bir durumdu. Attila, Gustavo, Serdar Aziz neredeyse 90 dakika oynuyorlar. Bunu ön görüyorduk. İçinde bulunduğumuz durumun bedeli bu. Haftada bir oynasaydık böyle bir risk olmazdı. Saha içerisinde 3 stoperli oynuyoruz ama savunmada arkayı dörtlüyoruz. Elimde bir stoper daha olsaydı iyi olurdu. Luan’ın ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Gustavo minimum 2 maç olmayacak. Bu durumların üstesinden gelmeyi bilmemiz lazım. Takıma bir oyuncu daha katılacak, hangisi olsun istersiniz diye sorarsanız stoper olmasını isterdim” şeklinde konuştu. 'Futbolcuların hepsi benim için çok değerli'Futbolcuların hepsinin değerli olduğunu söyleyen Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221027/rennes-teknik-direktoru-genesio-eger-bir-embesil-varsa-birincilikle-o-benim-1062786658.html

https://sputniknews.com.tr/20221027/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-3-0-geriye-dustugu-macta-rennes-ile-3-3-berabere-kaldi-1062782178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jorge jesus, fenerbahçe, rennes