https://sputniknews.com.tr/20221028/chpden-btpye-millet-ittifaki-yaniti-buyuk-memnuniyet-duyariz-1062792138.html
CHP'den BTP'ye 'Millet İttifakı' yanıtı: Büyük memnuniyet duyarız
CHP'den BTP'ye 'Millet İttifakı' yanıtı: Büyük memnuniyet duyarız
CHP'li Engin Özkoç, Millet İttifakı’na katılmak istediklerini açıklayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın talebine yönelik, "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T07:16+0300
2022-10-28T07:16+0300
2022-10-28T07:16+0300
politika
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
btp
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İYİ Parti'nin ardından CHP'den de Millet İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a olumlu yanıt geldi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis düzenlediği basın toplantısında bu yöndeki soruya "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" cevabını verdi.Hüseyin Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullanmıştı.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221026/btp-lideri-bas-millet-ittifakina-neden-kabul-edilmediklerini-acikladi-cok-ataturkcu-bir-parti-1062723178.html
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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), btp
CHP'den BTP'ye 'Millet İttifakı' yanıtı: Büyük memnuniyet duyarız
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CHP'li Engin Özkoç, Millet İttifakı’na katılmak istediklerini açıklayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın talebine yönelik, "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin ardından CHP'den de Millet İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a olumlu yanıt geldi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis düzenlediği basın toplantısında bu yöndeki soruya "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" cevabını verdi.
Hüseyin Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” demişti.