https://sputniknews.com.tr/20221026/btp-lideri-bas-millet-ittifakina-neden-kabul-edilmediklerini-acikladi-cok-ataturkcu-bir-parti-1062723178.html

BTP lideri Baş, Millet İttifakı'na neden kabul edilmediklerini açıkladı: 'Çok Atatürkçü bir parti'

BTP lideri Baş, Millet İttifakı'na neden kabul edilmediklerini açıkladı: 'Çok Atatürkçü bir parti'

Millet İttifakı'na katılmak istediklerini resmen açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ""Bire bir Temel Bey'e ben aracı... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T13:54+0300

2022-10-26T13:54+0300

2022-10-26T13:54+0300

politika

millet ittifakı

cumhuriyet halk partisi (chp)

bağımsız türkiye partisi

hüseyin baş

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Fox TV'de konuşan Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.Hüseyin Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bu konuda davet gönderdiğini açıklarken, "Bire bir Temel Bey'e ben aracı gönderdim. Dedim ki 'Bir sor problem mi var? Bir şey mi yapmışız, ne yapmışız'. Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu. Bize CHP, Kemal Bey cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz de masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz dedik gidip görüşelim falan, bu cevabı aldık. Türkiye siyaseti değişik bir noktada." ifadesini kullandı.

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millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, saadet partisi, temel karamollaoğlu