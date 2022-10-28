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https://sputniknews.com.tr/20221028/chp-milletvekili-basarir-hakkinda-icisleri-bakani-soyluyu-tehditten-fezleke-1062829012.html
CHP Milletvekili Başarır hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehditten fezleke
CHP Milletvekili Başarır hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehditten fezleke
CHP Milletvekili Başarır hakkında Bakan Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T23:51+0300
2022-10-28T23:53+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
süleyman soylu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali mahir başarır
tbmm
adalet bakanlığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.AA'nın haberine göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesi'nce 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" değerlendirmesinde bulunuldu.Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/chpli-3-isme-sorusturma-baslatildi-1060416833.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, süleyman soylu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, tbmm, adalet bakanlığı
ankara cumhuriyet başsavcılığı, süleyman soylu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, tbmm, adalet bakanlığı

CHP Milletvekili Başarır hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehditten fezleke

23:51 28.10.2022 (güncellendi: 23:53 28.10.2022)
© AAAli Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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CHP Milletvekili Başarır hakkında Bakan Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.
AA'nın haberine göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesi'nce 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.
Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.
Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" değerlendirmesinde bulunuldu.
Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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