https://sputniknews.com.tr/20220826/chpli-3-isme-sorusturma-baslatildi-1060416833.html
CHP'li 3 isme soruşturma başlatıldı
CHP'li 3 isme soruşturma başlatıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kitap fuarındaki konuşmalarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T05:42+0300
2022-08-26T05:42+0300
2022-08-26T05:44+0300
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile bazı konuşmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.Edremit Belediyesi'nce 13-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Panellerdeki konuşmalardan bazılarıCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor?" başlıklı panelde konuştu. Birçok bakanın, milletvekilinin yargılanacağını ileri süren Başarır, "Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok bunu bilin" dedi."Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?" konulu panele katılan eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kendisini dinleyenlere birlik çağrısında bulunarak, "Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise Tayyip gibi lider baştaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ hakkında da fuardaki panellerde yaptıkları konuşmalardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla ilçe başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Demirağ da "İmamların Öcü" başlıklı paneldeki konuşmasında, "Malum bir zat var: 'Söyle bakalım söyle' diyor. 'Burada havaalanı mı vardı, burada üniversite mi vardı?' Yarın öbür gün yargılama için yargılama kararları çıktığında hemen avukatları ona bir rapor alacaklar, 'Akli dengesi yerinde değil, bunları yargılayamazsınız, cezai ehliyeti yok' diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız" dedi.
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balıkesir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
balıkesir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
CHP'li 3 isme soruşturma başlatıldı
05:42 26.08.2022 (güncellendi: 05:44 26.08.2022) Abone ol
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kitap fuarındaki konuşmalarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile bazı konuşmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.
Edremit Belediyesi'nce 13-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Panellerdeki konuşmalardan bazıları
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor?" başlıklı panelde konuştu. Birçok bakanın, milletvekilinin yargılanacağını ileri süren Başarır, "Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok bunu bilin" dedi.
"Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?" konulu panele katılan eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kendisini dinleyenlere birlik çağrısında bulunarak, "Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise Tayyip gibi lider baştaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.
Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ hakkında da fuardaki panellerde yaptıkları konuşmalardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla ilçe başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Demirağ da "İmamların Öcü" başlıklı paneldeki konuşmasında, "Malum bir zat var: 'Söyle bakalım söyle' diyor. 'Burada havaalanı mı vardı, burada üniversite mi vardı?' Yarın öbür gün yargılama için yargılama kararları çıktığında hemen avukatları ona bir rapor alacaklar, 'Akli dengesi yerinde değil, bunları yargılayamazsınız, cezai ehliyeti yok' diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız" dedi.