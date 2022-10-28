https://sputniknews.com.tr/20221028/bayraktar-ukraynadaki-uretim-tesisini-2-yil-icinde-tamamlamak-istiyoruz-1062800498.html

Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz

Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz

Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, şirketin Ukrayna'daki üretim tesisinin inşasını iki yıl içerisinde tamamlamak istediklerini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:11+0300

2022-10-28T13:11+0300

2022-10-28T13:17+0300

türkiye

türkiye

ukrayna

bayraktar tb2

haluk bayraktar

baykar savunma

baykar aş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800720_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_533e3369aa89a695c24907932c4c5dc6.png

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'nın başlattığı özel harekattan kısa bir süre önce imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'daki ikinci üretim tesislerini 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını duyurdu.Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ülkede popülerleşmÜretim tesisi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Şu anda mimari tasaarımımız mevcut. Detaylı tasarım süreci tamamlandı. Şimdi inşaat kısmıyla ilerleme kaydediyor olacağız. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Özellikle şu anda geliştirilmekte olan insansız hava aracı 'Akıncı' ve insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ile birlikte Ukrayna, Baykar'ın tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Her iki model de Ukrayna motorlarına sahip.TB2 insansız hava aracı, hali hazırda NATO üyesi Polonya'nın da aralarında olduğu 24 farklı ülke tarafından kullanılıyor. Şirket ayrıca, Akıncı'nın satışı için 5 ülkeyle anlaşma imzaladı.Şirket gelirlerini üretimin genişletilmesi alanında değerlendireceklerini belirten Bayraktar, "Ayda 20 adet TB2 üretme kapasitemiz mevcut. 2023 için hedefimiz ayda en az 30 adet üretmek” dedi.Uzay teknolojileri alanıyla da ilgilendiklerini kaydeden Bayraktar, "Şu anda uzay teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Henüz tam oturmuş segmentler değil, ancak yeni inovatif çözümler getirebileceğiniz yeni alanlar" ifadelerini kullandı.Bayraktar, şirketin aynı zamanda tedarik zincirini genişletme amacıyla çeşitli şirketlere de yatırım yaptıklarını belirterek, "İletişim, optik, ağ mimarisi alanlarında sistemlerimize katma katma değerli ürün sağlayacak şirketlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220831/erdogan-milli-savunma-universitesi-deniz-ve-hava-harp-okulu-diploma-toreninde-konusuyor-1060630662.html

türkiye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ukrayna, bayraktar tb2, haluk bayraktar, baykar savunma, baykar aş