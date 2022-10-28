Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221028/bayraktar-ukraynadaki-uretim-tesisini-2-yil-icinde-tamamlamak-istiyoruz-1062800498.html
Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz
Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, şirketin Ukrayna'daki üretim tesisinin inşasını iki yıl içerisinde tamamlamak istediklerini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:11+0300
2022-10-28T13:17+0300
türkiye
türkiye
ukrayna
bayraktar tb2
haluk bayraktar
baykar savunma
baykar aş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800720_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_533e3369aa89a695c24907932c4c5dc6.png
İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'nın başlattığı özel harekattan kısa bir süre önce imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'daki ikinci üretim tesislerini 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını duyurdu.Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ülkede popülerleşmÜretim tesisi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Şu anda mimari tasaarımımız mevcut. Detaylı tasarım süreci tamamlandı. Şimdi inşaat kısmıyla ilerleme kaydediyor olacağız. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Özellikle şu anda geliştirilmekte olan insansız hava aracı 'Akıncı' ve insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ile birlikte Ukrayna, Baykar'ın tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Her iki model de Ukrayna motorlarına sahip.TB2 insansız hava aracı, hali hazırda NATO üyesi Polonya'nın da aralarında olduğu 24 farklı ülke tarafından kullanılıyor. Şirket ayrıca, Akıncı'nın satışı için 5 ülkeyle anlaşma imzaladı.Şirket gelirlerini üretimin genişletilmesi alanında değerlendireceklerini belirten Bayraktar, "Ayda 20 adet TB2 üretme kapasitemiz mevcut. 2023 için hedefimiz ayda en az 30 adet üretmek” dedi.Uzay teknolojileri alanıyla da ilgilendiklerini kaydeden Bayraktar, "Şu anda uzay teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Henüz tam oturmuş segmentler değil, ancak yeni inovatif çözümler getirebileceğiniz yeni alanlar" ifadelerini kullandı.Bayraktar, şirketin aynı zamanda tedarik zincirini genişletme amacıyla çeşitli şirketlere de yatırım yaptıklarını belirterek, "İletişim, optik, ağ mimarisi alanlarında sistemlerimize katma katma değerli ürün sağlayacak şirketlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220831/erdogan-milli-savunma-universitesi-deniz-ve-hava-harp-okulu-diploma-toreninde-konusuyor-1060630662.html
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062800720_181:0:1285:828_1920x0_80_0_0_31fa2808ebf10e164e8269c8b9801e36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ukrayna, bayraktar tb2, haluk bayraktar, baykar savunma, baykar aş
türkiye, ukrayna, bayraktar tb2, haluk bayraktar, baykar savunma, baykar aş

Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz

13:11 28.10.2022 (güncellendi: 13:17 28.10.2022)
© DHATürk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, şirketin Ukrayna'daki üretim tesisinin inşasını iki yıl içerisinde tamamlamak istediklerini açıkladı.
İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'nın başlattığı özel harekattan kısa bir süre önce imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'daki ikinci üretim tesislerini 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını duyurdu.
Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ülkede popülerleşm
Üretim tesisi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Şu anda mimari tasaarımımız mevcut. Detaylı tasarım süreci tamamlandı. Şimdi inşaat kısmıyla ilerleme kaydediyor olacağız. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Özellikle şu anda geliştirilmekte olan insansız hava aracı 'Akıncı' ve insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ile birlikte Ukrayna, Baykar'ın tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Her iki model de Ukrayna motorlarına sahip.
TB2 insansız hava aracı, hali hazırda NATO üyesi Polonya'nın da aralarında olduğu 24 farklı ülke tarafından kullanılıyor. Şirket ayrıca, Akıncı'nın satışı için 5 ülkeyle anlaşma imzaladı.
Şirket gelirlerini üretimin genişletilmesi alanında değerlendireceklerini belirten Bayraktar, "Ayda 20 adet TB2 üretme kapasitemiz mevcut. 2023 için hedefimiz ayda en az 30 adet üretmek” dedi.
Uzay teknolojileri alanıyla da ilgilendiklerini kaydeden Bayraktar, "Şu anda uzay teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Henüz tam oturmuş segmentler değil, ancak yeni inovatif çözümler getirebileceğiniz yeni alanlar" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, şirketin aynı zamanda tedarik zincirini genişletme amacıyla çeşitli şirketlere de yatırım yaptıklarını belirterek, "İletişim, optik, ağ mimarisi alanlarında sistemlerimize katma katma değerli ürün sağlayacak şirketlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız
31 Ağustos, 17:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала