https://sputniknews.com.tr/20220831/erdogan-milli-savunma-universitesi-deniz-ve-hava-harp-okulu-diploma-toreninde-konusuyor-1060630662.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız
Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz artık İHA, SİHA ve... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:58+0300
2022-08-31T17:58+0300
2022-08-31T18:36+0300
recep tayyip erdoğan
son dakika
türkiye
iha
silahlı iha (siha)
akıncı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:-Milli Savunma Üniversitemiz faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz’un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır.-Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.-Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.-Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bize düşman olanların korkulu belasıyız.-Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.-Artık ekonomisi, küçük oyunlarla prangaya alınıp kolayca sömürülebilen bir ülke değiliz.-Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını sembolik bir dönüm noktası olmaktan çıkartıp, tarihi bir sıçrama zemini haline dönüştürerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz.
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recep tayyip erdoğan, son dakika, iha, silahlı iha (siha), akıncı
recep tayyip erdoğan, son dakika, iha, silahlı iha (siha), akıncı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız
17:58 31.08.2022 (güncellendi: 18:36 31.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bize düşman olanların korkulu belasıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
-Milli Savunma Üniversitemiz faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz’un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır.
-Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.
-Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.
-Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bize düşman olanların korkulu belasıyız.
-Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.
-Artık ekonomisi, küçük oyunlarla prangaya alınıp kolayca sömürülebilen bir ülke değiliz.
-Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını sembolik bir dönüm noktası olmaktan çıkartıp, tarihi bir sıçrama zemini haline dönüştürerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz.