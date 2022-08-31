https://sputniknews.com.tr/20220831/erdogan-milli-savunma-universitesi-deniz-ve-hava-harp-okulu-diploma-toreninde-konusuyor-1060630662.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız

Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz artık İHA, SİHA ve... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T17:58+0300

2022-08-31T17:58+0300

2022-08-31T18:36+0300

recep tayyip erdoğan

son dakika

türkiye

iha

silahlı iha (siha)

akıncı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060582756_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed2ab1038fb865c979e445825caac4f8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:-Milli Savunma Üniversitemiz faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz’un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır.-Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.-Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.-Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bize düşman olanların korkulu belasıyız.-Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.-Artık ekonomisi, küçük oyunlarla prangaya alınıp kolayca sömürülebilen bir ülke değiliz.-Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını sembolik bir dönüm noktası olmaktan çıkartıp, tarihi bir sıçrama zemini haline dönüştürerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, son dakika, iha, silahlı iha (siha), akıncı