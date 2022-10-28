https://sputniknews.com.tr/20221028/arsenalin-eski-defans-oyuncusu-pablo-mariye-bicakli-saldiri--1062787545.html

Arsenal'in eski futbolcusu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı

Arsenal'in eski futbolcusu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı

İngiliz futbol takımı Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

arsenal

futbolcu

defans

saldırı

bıçaklı saldırı

yaralı

pablo mari

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Express'te yer alan habere göre, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Pablo Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun 'ciddi' olduğu belirtildi.İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla 'rastgele' müşterileri yaraladığı aktarıldı.29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı.2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

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arsenal, futbolcu, defans, saldırı, bıçaklı saldırı, yaralı, pablo mari