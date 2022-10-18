https://sputniknews.com.tr/20221018/neymar-mahkemede-ifade-verdi-kalbim-beni-barcelonaya-goturdu-1062451511.html

Neymar mahkemede ifade verdi: Kalbim beni Barcelona'ya götürdü

Neymar mahkemede ifade verdi: Kalbim beni Barcelona'ya götürdü

Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos Kulübünden İspanya'nın Barcelona Kulübü'ne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T15:29+0300

2022-10-18T15:29+0300

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spor

neymar

barcelona

real madrid

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Barselona Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci gününde sanık koltuğuna oturan Neymar, "(Real) Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım" dedi. "Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti" diyen Neymar, son anda sadece Real Madrid ve Barcelona seçeneklerinin kaldığını ancak yüreğinin sesini dinleyerek Barça'ya gittiğini söyledi.Davada şahit olarak video konferansla dinlenen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu" şeklinde konuştu. Diğer yandan Barcelona'nın eski yöneticilerinden Raul Sanllehi de Neymar'ın Barcelona'ya transferi için 2011 yazında 45 milyon avro artı başarıya endeksli 10 milyon euro ödenmesi için Santos Kulübüyle bir anlaşma yaptıklarını ifade etti. Sanllehi, "Cuma günü el sıkıştık ama pazartesi günü bize telefon edip Madrid'in 5 milyon euro daha fazla teklif ettiğini söylediler. Bunu kabul edemezdik çünkü öncesinde anlaşmaya varmıştık" dedi. Neymar'ın henüz 17 yaşında iken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada, futbolcu Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues sanık olarak yargılanıyor. Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221017/neymarin-barcelonaya-transferiyle-ilgili-usulsuzluk-davasi-basladi-futboldan-men-talebi-1062401919.html

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neymar, barcelona, real madrid