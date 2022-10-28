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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Daha zor yıllar bizi bekliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Daha zor yıllar bizi bekliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna çatışmasının Almanya'yı da güvensizliğe sürekliğini söyledi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T20:24+0300
2022-10-28T20:24+0300
dünya
frank-walter steinmeier
almanya
ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel operasyonun başlangıcı olan 24 Şubat tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, savaşın Almanya'yı da güvensizliğe sürüklediğini ifade etti.Avrupa'da savaşın genişleme endişesinin bulunduğunu, enerji krizinin yaşandığını ve fiyatların yükseldiğini söyleyen Steinmeier, birlikteliğe ve demokrasiye güven duymanın zarar gördüğü bir dönemde bulunduklarını söyledi.Almanya'nın savaşta olmadığını belirten Steinmeier, "Bunun değişmesini de istemiyorum. Savaşın genişlemesi hatta nükleer gerilimin yaşanması engellenmeli" dedi.Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'daki güvenlik düzenini yıktığını savunan Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'emperyalist düşüncesiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve toprak gasbı yaptığını' öne sürdü.Steinmeier, diyalog ve birleştiriciliğin arayışı yerine ideoloji ve üstünlük kurma mücadelelerinin başladığını ifade ederek "Bu mücadele uzun vadede uluslararası ilişkilerin geleceğini şekillendirecek. Üzücü gerçek şudur: Dünya, çok acil bir şekilde iş birliğine ihtiyaç duyduğu halde daha fazla karşı karşıya gelinen döneme doğru ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.Steinmeier, söz konusu gelişmelerden Almanya'nın da etkilendiğine işaret ederek "Daha zor yıllar bizi bekliyor. Almanya için rüzgara karşı bir dönem başlıyor" dedi.
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frank-walter steinmeier, almanya, ukrayna krizi
frank-walter steinmeier, almanya, ukrayna krizi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Daha zor yıllar bizi bekliyor

20:24 28.10.2022
© AFP 2022 / MARKUS SCHREIBER Frank-Walter Steinmeier
 Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / MARKUS SCHREIBER
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna çatışmasının Almanya'yı da güvensizliğe sürekliğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel operasyonun başlangıcı olan 24 Şubat tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, savaşın Almanya'yı da güvensizliğe sürüklediğini ifade etti.
Avrupa'da savaşın genişleme endişesinin bulunduğunu, enerji krizinin yaşandığını ve fiyatların yükseldiğini söyleyen Steinmeier, birlikteliğe ve demokrasiye güven duymanın zarar gördüğü bir dönemde bulunduklarını söyledi.
Almanya'nın savaşta olmadığını belirten Steinmeier, "Bunun değişmesini de istemiyorum. Savaşın genişlemesi hatta nükleer gerilimin yaşanması engellenmeli" dedi.
Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'daki güvenlik düzenini yıktığını savunan Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'emperyalist düşüncesiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve toprak gasbı yaptığını' öne sürdü.
Steinmeier, diyalog ve birleştiriciliğin arayışı yerine ideoloji ve üstünlük kurma mücadelelerinin başladığını ifade ederek "Bu mücadele uzun vadede uluslararası ilişkilerin geleceğini şekillendirecek. Üzücü gerçek şudur: Dünya, çok acil bir şekilde iş birliğine ihtiyaç duyduğu halde daha fazla karşı karşıya gelinen döneme doğru ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Steinmeier, söz konusu gelişmelerden Almanya'nın da etkilendiğine işaret ederek "Daha zor yıllar bizi bekliyor. Almanya için rüzgara karşı bir dönem başlıyor" dedi.
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