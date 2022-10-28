Ahmet Hakan'dan BTP yorumu: Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse?

Siyasi parti başkanlığı babadan oğula geçer mi? Bizde geçiyor. İşte bakınız: Rahmetli Haydar Baş Hoca’nın oğlu Hüseyin Baş’ın babasının partisinin başına geçmesi. Mutlakiyet rejimi olsa tahta çıkacaktı demek ki. Cumhuriyet rejimi olduğu için babasının partisinin başına geçiyor. Neyse... Geçelim işin bu kısmını. Siyasi parti başkanlığı babadan oğula geçer mi? Bizde geçiyor. İşte bakınız: Rahmetli Haydar Baş Hoca’nın oğlu Hüseyin Baş’ın babasının partisinin başına geçmesi. Mutlakiyet rejimi olsa tahta çıkacaktı demek ki. Cumhuriyet rejimi olduğu için babasının partisinin başına geçiyor. Neyse... Geçelim işin bu kısmını.

Hüseyin Baş’ı izliyorum. Gayretli bir genç. Enteresan çıkışları var. Değişik metotlar izliyor. En azından sosyal medyada bir karşılığı var. Son yaptığı atak ise kendisini aşan sonuçlar doğurmuş durumda. Hüseyin Baş’ı izliyorum. Gayretli bir genç. Enteresan çıkışları var. Değişik metotlar izliyor. En azından sosyal medyada bir karşılığı var. Son yaptığı atak ise kendisini aşan sonuçlar doğurmuş durumda.

Şöyle ki: Hüseyin Baş, çıktığı bir televizyon programında “Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” dedi. İYİ Parti’den kendisine “Masaya alınmayı hak ediyorsun” türü bir yanıt geldi. Hüseyin Baş da “Meral Abla olaya olumlu yaklaşıyor” diye bir açıklama yaptı. Şöyle ki: Hüseyin Baş, çıktığı bir televizyon programında “Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” dedi. İYİ Parti’den kendisine “Masaya alınmayı hak ediyorsun” türü bir yanıt geldi. Hüseyin Baş da “Meral Abla olaya olumlu yaklaşıyor” diye bir açıklama yaptı.