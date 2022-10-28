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Ahmet Hakan'dan BTP yorumu: Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse?
Ahmet Hakan'dan BTP yorumu: Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse?
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılım çağrısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, diğer siyasi partilerin... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
btp
bağımsız türkiye partisi
millet ittifakı
muharrem ince
ahmet hakan
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Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayınlanan, "Meral Abla beni de al ittifaka" başlıklı 28 Ekim tarihli yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221027/iyi-partiden-btp-lideri-basa-ittifak-yaniti-partimiz-mutluluk-duyacaktir-1062763917.html
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btp, bağımsız türkiye partisi, millet ittifakı, muharrem ince, ahmet hakan
btp, bağımsız türkiye partisi, millet ittifakı, muharrem ince, ahmet hakan

Ahmet Hakan'dan BTP yorumu: Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse?

08:08 28.10.2022 (güncellendi: 08:09 28.10.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılım çağrısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, diğer siyasi partilerin de ittifaka katılım ihtimaline işaret ederek, "Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse...Bu sefer de 'Yedili Masa', 'Sekizli Masa'ya mı dönüşecek?" diye sordu.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayınlanan, "Meral Abla beni de al ittifaka" başlıklı 28 Ekim tarihli yazısının ilgili kısmı şöyle:
Siyasi parti başkanlığı babadan oğula geçer mi? Bizde geçiyor. İşte bakınız: Rahmetli Haydar Baş Hoca’nın oğlu Hüseyin Baş’ın babasının partisinin başına geçmesi. Mutlakiyet rejimi olsa tahta çıkacaktı demek ki. Cumhuriyet rejimi olduğu için babasının partisinin başına geçiyor. Neyse... Geçelim işin bu kısmını.
Hüseyin Baş’ı izliyorum. Gayretli bir genç. Enteresan çıkışları var. Değişik metotlar izliyor. En azından sosyal medyada bir karşılığı var. Son yaptığı atak ise kendisini aşan sonuçlar doğurmuş durumda.
Şöyle ki: Hüseyin Baş, çıktığı bir televizyon programında “Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” dedi. İYİ Parti’den kendisine “Masaya alınmayı hak ediyorsun” türü bir yanıt geldi. Hüseyin Baş da “Meral Abla olaya olumlu yaklaşıyor” diye bir açıklama yaptı.
Yani Hüseyin Baş ve partisi de masaya giriyor gibi. “Altılı Masa” markası, “Yedili Masa”ya dönüşüyor gibi. E iyi ama bu bir yol olursa... Mesela Muharrem İnce de “Kemal Abi, bizi masaya al” derse... Bu sefer de “Yedili Masa”, “Sekizli Masa”yı mı dönüşecek? Psikolojik üstünlük, işte böyle böyle kaybediliyor azizim.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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