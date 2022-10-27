https://sputniknews.com.tr/20221027/iyi-partiden-btp-lideri-basa-ittifak-yaniti-partimiz-mutluluk-duyacaktir-1062763917.html

İYİ Parti'den BTP lideri Baş'a 'ittifak' yanıtı: Partimiz mutluluk duyacaktır

İYİ Parti'den BTP lideri Baş'a 'ittifak' yanıtı: Partimiz mutluluk duyacaktır

BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:46+0300

2022-10-27T13:46+0300

2022-10-27T13:52+0300

politika

millet ittifakı

btp

lütfü türkkan

iyi parti

hüseyin baş

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini katıldığı bir yayında açıkladı. Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek vereceklerini ifade eden Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı etiketleyen İYİ Partili Zorlu, “Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hüseyin Baş’ı gençler seviyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221027/saadet-partisinden-btpye-millet-ittifakina-katilima-ret-yaniti-ici-bos-asilsiz-iddialar-1062752059.html

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millet ittifakı, btp, lütfü türkkan, iyi parti, hüseyin baş