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İYİ Parti'den BTP lideri Baş'a 'ittifak' yanıtı: Partimiz mutluluk duyacaktır
İYİ Parti'den BTP lideri Baş'a 'ittifak' yanıtı: Partimiz mutluluk duyacaktır
BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:46+0300
2022-10-27T13:52+0300
politika
millet ittifakı
btp
lütfü türkkan
iyi parti
hüseyin baş
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini katıldığı bir yayında açıkladı. Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek vereceklerini ifade eden Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı etiketleyen İYİ Partili Zorlu, “Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hüseyin Baş’ı gençler seviyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/saadet-partisinden-btpye-millet-ittifakina-katilima-ret-yaniti-ici-bos-asilsiz-iddialar-1062752059.html
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millet ittifakı, btp, lütfü türkkan, iyi parti, hüseyin baş
millet ittifakı, btp, lütfü türkkan, iyi parti, hüseyin baş

İYİ Parti'den BTP lideri Baş'a 'ittifak' yanıtı: Partimiz mutluluk duyacaktır

13:46 27.10.2022 (güncellendi: 13:52 27.10.2022)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' yanıtı geldi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini katıldığı bir yayında açıkladı. Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek vereceklerini ifade eden Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.
Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı etiketleyen İYİ Partili Zorlu, “Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hüseyin Baş’ı gençler seviyor" dedi.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
POLİTİKA
Saadet Partisi'nden BTP'ye 'Millet İttifakı'na katılıma engel' yanıtı: İçi boş, asılsız iddialar
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