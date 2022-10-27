Saadet Partisi'nden BTP'ye 'Millet İttifakı'na katılıma engel' yanıtı: İçi boş, asılsız iddialar

2018’de bize CHP tarafından ittifak teklif edildi, aday listelerinin verilmesine 2-3 gün kala ‘biz bu işi yapamıyoruz’ dediler. Önce bir açıklama olmadı arkasından bize söylenen hep şu oldu - o zaman Millet İttifakı yeni oluşmuştu - ‘Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu BTP varsa biz yokuz dedi’ dediler. Ben bunu Kemal beyin ağzından duymadım ama Kemal beyin ağzından duyulduğunu duydum. Ben Temel beyle hiç oturmadım, hiç kavgam hiç bir şeyim olmadı. Nitekim benim Türkiye siyasetinde Atatürk çizgisinde olan, Cumhuriyet çizgisinde olan hiç kimseyle bir kavgam olmaz. Nitekim Saadet Partisi bugün Atatürk'ün kurduğu partiyle oturarak bu çizgide olduğunu gösteriyor esasında değil mi? Bu çizginin haricindeyseniz orada ne işiniz var? Veya CHP o çizgiden kaymış olur...! Mantık böyle işler.