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Saadet Partisi'nden BTP'ye 'Millet İttifakı'na katılıma engel' yanıtı: İçi boş, asılsız iddialar
Saadet Partisi'nden BTP'ye 'Millet İttifakı'na katılıma engel' yanıtı: İçi boş, asılsız iddialar
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na girmesine SP'nin engel olduğu iddialarına yanıt verdi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T07:45+0300
2022-10-27T07:45+0300
politika
saadet partisi
btp
bağımsız türkiye partisi
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın FOX TV’de yaptığı “Millet İttifakı’na girmemizi Sadet Partisi (SP) engelledi” açıklaması gündem oldu.BTP lideri Hüseyin Baş’ın açıklamasına SP’den yanıt geldi.Gazeteci Neşat Gündoğdu’ya konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakına katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” dedi.BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş FOX TV’de katıldığı İlker Karagözle Çalar Saat programında şunları söylemişti:
https://sputniknews.com.tr/20221026/btp-lideri-bas-millet-ittifakina-neden-kabul-edilmediklerini-acikladi-cok-ataturkcu-bir-parti-1062723178.html
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saadet partisi, btp, bağımsız türkiye partisi
saadet partisi, btp, bağımsız türkiye partisi

Saadet Partisi'nden BTP'ye 'Millet İttifakı'na katılıma engel' yanıtı: İçi boş, asılsız iddialar

07:45 27.10.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZSaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na girmesine SP'nin engel olduğu iddialarına yanıt verdi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın FOX TV’de yaptığı “Millet İttifakı’na girmemizi Sadet Partisi (SP) engelledi” açıklaması gündem oldu.
BTP lideri Hüseyin Baş’ın açıklamasına SP’den yanıt geldi.
Gazeteci Neşat Gündoğdu’ya konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakına katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” dedi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş FOX TV’de katıldığı İlker Karagözle Çalar Saat programında şunları söylemişti:
2018’de bize CHP tarafından ittifak teklif edildi, aday listelerinin verilmesine 2-3 gün kala ‘biz bu işi yapamıyoruz’ dediler. Önce bir açıklama olmadı arkasından bize söylenen hep şu oldu - o zaman Millet İttifakı yeni oluşmuştu - ‘Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu BTP varsa biz yokuz dedi’ dediler. Ben bunu Kemal beyin ağzından duymadım ama Kemal beyin ağzından duyulduğunu duydum. Ben Temel beyle hiç oturmadım, hiç kavgam hiç bir şeyim olmadı. Nitekim benim Türkiye siyasetinde Atatürk çizgisinde olan, Cumhuriyet çizgisinde olan hiç kimseyle bir kavgam olmaz. Nitekim Saadet Partisi bugün Atatürk'ün kurduğu partiyle oturarak bu çizgide olduğunu gösteriyor esasında değil mi? Bu çizginin haricindeyseniz orada ne işiniz var? Veya CHP o çizgiden kaymış olur...! Mantık böyle işler.
Dolayısıyla ben saik olarak, presip olarak bunun bu çizgide olduğu inancıyla Temel beye bir aracı gönderdim, ‘ne sorun, ne problem var’ dedim. Temel beyin şöyle söylediği bana iletildi; onlar çok Atatürkçü bir parti. Ben şok içinde kaldım, benim duyduğum bu. Bize CHP ve Kemal bey cephesinden de Temel beyle görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım dendi. Biz de bir görüşelim dedik ve bu cevabı aldık.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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BTP lideri Baş, Millet İttifakı'na neden kabul edilmediklerini açıkladı: 'Çok Atatürkçü bir parti'
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