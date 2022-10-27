Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın 'Cumhuriyet Konseri'ni iptal etti
© Fotoğraf : InstagramEdip Akbayram
© Fotoğraf : Instagram
Edip Akbayram'ın Karadeniz Ereğli'deki 29 Ekim Cumhuriyet konseri, valiliğin talimat vermesinin ardından Amasra'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim'de Karadeniz Ereğli'de sahne alacağı Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin talimatıyla Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. İptalin gerekçesi olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden felaketi gösterildi.
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan iptal duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yılında 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri; Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla '14.10.2022 tarihinde Bartın İli Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası kırkbir (41) madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz."
Edip Akbayram'dan açıklama: Siyasi kararlarla gölgelenmemeli
Sanatçı Akbayram, iptal kararı ile ilgili müzisyen kızı Türkü Akbayram aracılığı şu mesajı gönderdi:
"Edip Akbayram; 72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim’de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını, Edirne’den Kars’a tüm yurttaşlarımızın tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca bu Cumhuriyet’in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için "Emek en yüce değerdir"’. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ancak meydanlarda olamasam da yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında. Saygılarımla…."
Karadeniz Ereğli Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri iptali ile ilgili açıklama… pic.twitter.com/oXTABRPgat— Türkü Akbayram (@TurkuAkbayram) October 26, 2022