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https://sputniknews.com.tr/20221027/turkiyeden-israil-ve-lubnanin-deniz-yetki-alanlari-sinirlandirma-anlasmasina-destek-1062784828.html
Türkiye'den İsrail ve Lübnan'ın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına destek
Türkiye'den İsrail ve Lübnan'ın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına destek
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile İsrail'in deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:57+0300
2022-10-27T22:57+0300
dünya
israil
lübnan
deniz
sınır
anlaşma
türkiye
destek
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ABD arabuluculuğunda yapıldığı belirtilerek, "Lübnan ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler neticesinde bugün (27 Ekim) imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Anlaşmanın, halihazırda birçok sınamayla karşı karşıya olan Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkı sağlaması temennilerine yer verilen açıklamada, "Anlaşma, aynı zamanda, iki tarafın kıta sahanlığındaki belirli hidrokarbon ruhsat sahaları için üçüncü taraf aracılığıyla ortak işletme modeli ve gelir paylaşımı öngörmektedir. Dünyada benzer örnekleri de olan bu model, bölge ve özellikle Kıbrıs Türkleri ve Rumları için olumlu bir emsal teşkil edebilir" değerlendirmesi yapıldı.Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs yönetimine yaptığı teklife de yer verilen açıklamada, "KKTC geçtiğimiz temmuz ayında Rum tarafına, uluslararası petrol şirketlerinin mevcut haklarını haleldar etmeyecek şekilde hakça gelir paylaşımı oranlarının tespit edilerek ortak işletme anlayışına dayalı bir iş birliği önerisinde bulunmuş ve bu amaçla bir ortak komite kurulmasını teklif etmişti" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenleme önerisine de değinilerek, "Türkiye, KKTC'nin 2011, 2012, 2019 ve 2022 yıllarında ortaya koyduğu hidrokarbon iş birliği önerilerini desteklemeyi sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-lubnan-deniz-siniri-anlasmasini-kabul-ederek-bizi-fiilen-tanidi-1062756660.html
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israil, lübnan, deniz, sınır, anlaşma, türkiye, destek
israil, lübnan, deniz, sınır, anlaşma, türkiye, destek

Türkiye'den İsrail ve Lübnan'ın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına destek

22:57 27.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYLübnan ve İsrail sınırı
Lübnan ve İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile İsrail'in deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ABD arabuluculuğunda yapıldığı belirtilerek, "Lübnan ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler neticesinde bugün (27 Ekim) imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Anlaşmanın, halihazırda birçok sınamayla karşı karşıya olan Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkı sağlaması temennilerine yer verilen açıklamada, "Anlaşma, aynı zamanda, iki tarafın kıta sahanlığındaki belirli hidrokarbon ruhsat sahaları için üçüncü taraf aracılığıyla ortak işletme modeli ve gelir paylaşımı öngörmektedir. Dünyada benzer örnekleri de olan bu model, bölge ve özellikle Kıbrıs Türkleri ve Rumları için olumlu bir emsal teşkil edebilir" değerlendirmesi yapıldı.
Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs yönetimine yaptığı teklife de yer verilen açıklamada, "KKTC geçtiğimiz temmuz ayında Rum tarafına, uluslararası petrol şirketlerinin mevcut haklarını haleldar etmeyecek şekilde hakça gelir paylaşımı oranlarının tespit edilerek ortak işletme anlayışına dayalı bir iş birliği önerisinde bulunmuş ve bu amaçla bir ortak komite kurulmasını teklif etmişti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenleme önerisine de değinilerek, "Türkiye, KKTC'nin 2011, 2012, 2019 ve 2022 yıllarında ortaya koyduğu hidrokarbon iş birliği önerilerini desteklemeyi sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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