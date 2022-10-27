https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-lubnan-deniz-siniri-anlasmasini-kabul-ederek-bizi-fiilen-tanidi-1062756660.html

İsrail: Lübnan, deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek bizi fiilen tanıdı

İsrail: Lübnan, deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek bizi fiilen tanıdı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın deniz sınırı yetki alanlarını belirleme konusunda anlaşmayı kabul etttiğini ve bununla İsrail'i fiilen tanımış olduğunu... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:36+0300

2022-10-27T11:36+0300

2022-10-27T11:39+0300

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anlaşma

mişel avn

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile deniz sınırı belirlemeye yönelik müzakere sürecinde sona gelindiğini ve Lübnan'ın anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.Lapid, bugün kabine toplantsında yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir başarıdır, düşman bir devletin tüm uluslararası toplumun önünde yazılı bir anlaşmayla İsrail devletini tanıması her gün olan şey değil" ifadelerini kullandı.Lapid, "Bugün İsrail devleti; güvenlikte, ekonomide, diplomaside ve enerjide kazandı" diye konuştu.Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, anlaşmayı imzaladıÖte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın İsrail ile deniz sınırı anlaşması için hazırlanan nihai taslağı imzaladığı belirtildi.Aun, dün Beyrut'a gelen arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyet ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.Görüşmenin ardından Lübnan Meclis Başkan Yardımcı İlyas Ebu Saab, Hochstein ile ortak basın toplantısı düzenledi.Hochstein'ın dün nihai anlaşma taslağını Aun'a teslim ettiğini hatırlatan Saab, "Cumhurbaşkanı Aun, anlaşma taslağını onaylayıp imzaladı. Cumhurbaşkanı daha sonra anlaşma metnini Hochstein ve Lübnan heyeti ile Birleşmiş Milletlerin güneydeki karargahına gönderecek" dedi.Saab, "Cumhurbaşkanı Aun'ın ABD'den aldığı nihai anlaşma taslağı daha önce de bildiğiniz gibi basında yayımlananın aynısı. Herhangi gizli bir anlaşma, değişiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Hochstein de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için aylardır Baabda Sarayı'na geldiğini ancak nihayetinde bütün çabaların sonucunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını söyledi.Diplomatik ilişkileri bulunmayan komşu iki ülkenin savaş durumda olmaları nedeniyle, anlaşma metinin takası için ortak bir tören düzenlenmeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20221013/israil-ve-lubnandan-deniz-siniri-uzlasmasi-imzalar-atilirsa-iki-devlet-birbirini-tanimis-olur--1062270148.html

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