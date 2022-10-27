Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-lubnan-deniz-siniri-anlasmasini-kabul-ederek-bizi-fiilen-tanidi-1062756660.html
İsrail: Lübnan, deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek bizi fiilen tanıdı
İsrail: Lübnan, deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek bizi fiilen tanıdı
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın deniz sınırı yetki alanlarını belirleme konusunda anlaşmayı kabul etttiğini ve bununla İsrail'i fiilen tanımış olduğunu... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:36+0300
2022-10-27T11:39+0300
dünya
yair lapid
lübnan
israil
anlaşma
mişel avn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058178435_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2049442468049325b8c55aefd4af05c4.jpg
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile deniz sınırı belirlemeye yönelik müzakere sürecinde sona gelindiğini ve Lübnan'ın anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.Lapid, bugün kabine toplantsında yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir başarıdır, düşman bir devletin tüm uluslararası toplumun önünde yazılı bir anlaşmayla İsrail devletini tanıması her gün olan şey değil" ifadelerini kullandı.Lapid, "Bugün İsrail devleti; güvenlikte, ekonomide, diplomaside ve enerjide kazandı" diye konuştu.Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, anlaşmayı imzaladıÖte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın İsrail ile deniz sınırı anlaşması için hazırlanan nihai taslağı imzaladığı belirtildi.Aun, dün Beyrut'a gelen arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyet ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.Görüşmenin ardından Lübnan Meclis Başkan Yardımcı İlyas Ebu Saab, Hochstein ile ortak basın toplantısı düzenledi.Hochstein'ın dün nihai anlaşma taslağını Aun'a teslim ettiğini hatırlatan Saab, "Cumhurbaşkanı Aun, anlaşma taslağını onaylayıp imzaladı. Cumhurbaşkanı daha sonra anlaşma metnini Hochstein ve Lübnan heyeti ile Birleşmiş Milletlerin güneydeki karargahına gönderecek" dedi.Saab, "Cumhurbaşkanı Aun'ın ABD'den aldığı nihai anlaşma taslağı daha önce de bildiğiniz gibi basında yayımlananın aynısı. Herhangi gizli bir anlaşma, değişiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Hochstein de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için aylardır Baabda Sarayı'na geldiğini ancak nihayetinde bütün çabaların sonucunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını söyledi.Diplomatik ilişkileri bulunmayan komşu iki ülkenin savaş durumda olmaları nedeniyle, anlaşma metinin takası için ortak bir tören düzenlenmeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20221013/israil-ve-lubnandan-deniz-siniri-uzlasmasi-imzalar-atilirsa-iki-devlet-birbirini-tanimis-olur--1062270148.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058178435_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_279903316bb55af76a4515e118b66bbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yair lapid, lübnan, israil, anlaşma, mişel avn
yair lapid, lübnan, israil, anlaşma, mişel avn

İsrail: Lübnan, deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek bizi fiilen tanıdı

11:36 27.10.2022 (güncellendi: 11:39 27.10.2022)
© AP Photo / Ariel SchalitYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone olTelegram
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın deniz sınırı yetki alanlarını belirleme konusunda anlaşmayı kabul etttiğini ve bununla İsrail'i fiilen tanımış olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile deniz sınırı belirlemeye yönelik müzakere sürecinde sona gelindiğini ve Lübnan'ın anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.
Lapid, bugün kabine toplantsında yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir başarıdır, düşman bir devletin tüm uluslararası toplumun önünde yazılı bir anlaşmayla İsrail devletini tanıması her gün olan şey değil" ifadelerini kullandı.
Lapid, "Bugün İsrail devleti; güvenlikte, ekonomide, diplomaside ve enerjide kazandı" diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, anlaşmayı imzaladı

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın İsrail ile deniz sınırı anlaşması için hazırlanan nihai taslağı imzaladığı belirtildi.
Aun, dün Beyrut'a gelen arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyet ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Lübnan Meclis Başkan Yardımcı İlyas Ebu Saab, Hochstein ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Hochstein'ın dün nihai anlaşma taslağını Aun'a teslim ettiğini hatırlatan Saab, "Cumhurbaşkanı Aun, anlaşma taslağını onaylayıp imzaladı. Cumhurbaşkanı daha sonra anlaşma metnini Hochstein ve Lübnan heyeti ile Birleşmiş Milletlerin güneydeki karargahına gönderecek" dedi.
Saab, "Cumhurbaşkanı Aun'ın ABD'den aldığı nihai anlaşma taslağı daha önce de bildiğiniz gibi basında yayımlananın aynısı. Herhangi gizli bir anlaşma, değişiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Hochstein de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için aylardır Baabda Sarayı'na geldiğini ancak nihayetinde bütün çabaların sonucunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını söyledi.
Diplomatik ilişkileri bulunmayan komşu iki ülkenin savaş durumda olmaları nedeniyle, anlaşma metinin takası için ortak bir tören düzenlenmeyecek.
Lübnan ve İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
GÖRÜŞ
İsrail ve Lübnan'dan deniz sınırı uzlaşması: ‘İmzalar atılırsa iki devlet birbirini tanımış olur’
13 Ekim, 15:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала