https://sputniknews.com.tr/20221027/suudi-arabistan-ile-cin-iki-ulke-arasindaki-iliskilerin-guclendirilmesini-gorustu-1062781950.html

Suudi Arabistan ile Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan ile Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T21:37+0300

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan-Çin Üst Düzey Ortak Komitesi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi, telekonferans aracılığıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.Toplantı sırasında Bakan bin Ferhan'ın Çinli mevkidaşı Yi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi.Suudi Arabistan ve Çin arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarının da tartışıldığı toplantıda ayrıca Siyasi İşler Komitesi Yürütme Çalışma Programı imzalandı.

https://sputniknews.com.tr/20221021/suudi-arabistan-ile-cin-enerji-alaninda-ikili-isbirligini-gorustu-1062577825.html

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