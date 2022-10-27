https://sputniknews.com.tr/20221027/suudi-arabistan-ile-cin-iki-ulke-arasindaki-iliskilerin-guclendirilmesini-gorustu-1062781950.html
Suudi Arabistan ile Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü
Suudi Arabistan ile Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T21:37+0300
2022-10-27T21:37+0300
2022-10-27T21:39+0300
dünya
suudi arabistan
çin
faysal bin ferhan
vang yi
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan-Çin Üst Düzey Ortak Komitesi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi, telekonferans aracılığıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.Toplantı sırasında Bakan bin Ferhan'ın Çinli mevkidaşı Yi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi.Suudi Arabistan ve Çin arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarının da tartışıldığı toplantıda ayrıca Siyasi İşler Komitesi Yürütme Çalışma Programı imzalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/suudi-arabistan-ile-cin-enerji-alaninda-ikili-isbirligini-gorustu-1062577825.html
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suudi arabistan, çin, faysal bin ferhan, vang yi
suudi arabistan, çin, faysal bin ferhan, vang yi
Suudi Arabistan ile Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü
21:37 27.10.2022 (güncellendi: 21:39 27.10.2022) Abone ol
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan-Çin Üst Düzey Ortak Komitesi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi, telekonferans aracılığıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı sırasında Bakan bin Ferhan'ın Çinli mevkidaşı Yi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi.
Suudi Arabistan ve Çin arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarının da tartışıldığı toplantıda ayrıca Siyasi İşler Komitesi Yürütme Çalışma Programı imzalandı.