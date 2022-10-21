https://sputniknews.com.tr/20221021/suudi-arabistan-ile-cin-enerji-alaninda-ikili-isbirligini-gorustu-1062577825.html
Suudi Arabistan ile Çin enerji alanında ikili işbirliğini görüştü
Suudi Arabistan ile Çin enerji alanında ikili işbirliğini görüştü
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz, Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jianhua ile enerji alanında ikili iş birliğini... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T19:44+0300
2022-10-21T19:44+0300
2022-10-21T19:44+0300
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suudi arabistan
çin
işbirliği
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Abdulaziz, Zhang ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.Enerji alanında işbirliğini geliştirme konusunda istekli olduklarını ifade eden ikili, "dünyada en önemli enerji üreticilerinden ve tüketicilerinden olan Çin ile Suudi Arabistan'ın" sürekli görüş alış verişinde bulunmasının önemine dikkati çekti.Küresel petrol piyasasının istikrarını korumak, etkili iletişimi sürdürmek ve gelecekteki zorluklarla mücadele için işbirliğini güçlendirme konusuna vurgu yapan iki yetkili, Çinli üreticilerin Suudi Arabistan’ın konumundan istifadesi için bölgesel bir merkez kurulması yoluyla enerji sektörü tedarik zincirlerinde işbirliğinin sağlamlaştırılması konusunu ele aldı.Çin ve Suudi Arabistan hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde ortaklık yapılması konusunda mutabık kalan iki taraf, elektrik, yenilenebilir enerji ile araştırma ve geliştirme yoluyla temiz hidrojen alanlarında birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/suudi-arabistanda-bin-selman-ulkesinin-ulusal-endustri-stratejisini-acikladi-1062468915.html
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suudi arabistan, çin, işbirliği
suudi arabistan, çin, işbirliği
Suudi Arabistan ile Çin enerji alanında ikili işbirliğini görüştü
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz, Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jianhua ile enerji alanında ikili iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Abdulaziz, Zhang ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Enerji alanında işbirliğini geliştirme konusunda istekli olduklarını ifade eden ikili, "dünyada en önemli enerji üreticilerinden ve tüketicilerinden olan Çin ile Suudi Arabistan'ın" sürekli görüş alış verişinde bulunmasının önemine dikkati çekti.
Küresel petrol piyasasının istikrarını korumak, etkili iletişimi sürdürmek ve gelecekteki zorluklarla mücadele için işbirliğini güçlendirme konusuna vurgu yapan iki yetkili, Çinli üreticilerin Suudi Arabistan’ın konumundan istifadesi için bölgesel bir merkez kurulması yoluyla enerji sektörü tedarik zincirlerinde işbirliğinin sağlamlaştırılması konusunu ele aldı.
Çin ve Suudi Arabistan hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde ortaklık yapılması konusunda mutabık kalan iki taraf, elektrik, yenilenebilir enerji ile araştırma ve geliştirme yoluyla temiz hidrojen alanlarında birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.