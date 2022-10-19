https://sputniknews.com.tr/20221019/suudi-arabistanda-bin-selman-ulkesinin-ulusal-endustri-stratejisini-acikladi-1062468915.html

Suudi Arabistan'da Bin Selman, ülkesinin 'ulusal endüstri stratejisi'ni açıkladı

Suudi Arabistan'da Bin Selman, ülkesinin 'ulusal endüstri stratejisi'ni açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkede yatırımın artması ve üretimde çeşitliliğin sağlanması için ulusal endüstri stratejisi belirlendiğini... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T00:33+0300

2022-10-19T00:33+0300

2022-10-19T00:39+0300

dünya

suudi arabistan

muhammed bin selman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061356491_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_3a5ba048211ce9e75620d91746158d3c.jpg

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Selman, ülkesinin 2030 vizyonu çerçevesinde ulusal endüstri stratejisi geliştirdiğini duyurdu.Bin Selman, stratej çerçevesinde Suudi Arabistan'ın endüstriyel ürün ihracatının 557 milyar riyale (yaklaşık 148 milyar 340 milyon dolar) yükseltilmesinin planlandığını belirtti.Ulusal endüstri stratejisinin, Suudi Arabistan ekonomisinde yerli ürün ve petrol dışı ihracatın artırılmasını hedeflediğini ifade eden bin Selman, stratejinin ileri teknoloji ürünlerinin ihracatının 6 katına çıkarılması ve on binlerce kişiye istihdam sağlanmasını da içerdiğini kaydetti.Bin Selman, Suudi Arabistan'ın "hırslı genç yeteneklere, seçkin bir coğrafi konuma, zengin doğal kaynaklara, sanayi sektöründe öncü şirketler dahil rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstriyel ekonomiye ulaşmak için her türlü imkana sahip olduğunu" ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221018/abd-suudi-arabistan-geriliminde-arap-ulkelerinden-riyada-destek-1062430509.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, muhammed bin selman