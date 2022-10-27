https://sputniknews.com.tr/20221027/sislide-bankadan-para-dolu-cuvali-calan-2-supheli-yakalandi-1062786349.html
Şişli'de bankadan para dolu çuvalı çalan 2 şüpheli yakalandı
Şişli'de bankadan para dolu çuvalı çalan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Şişli'de müşteri gibi girdikleri bankada, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunan çuvalı alarak kaçan yabancı uyruklu 2... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T23:47+0300
2022-10-27T23:47+0300
2022-10-27T23:47+0300
türkiye
banka
istanbul
şişli
yakalama
çuval
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Alınan bilgiye göre, dün Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.Şüpheli, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı.Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin il dışına çıktıklarını tespit etti.Artvin üzerinden Sarp Sınır Kapısı’nı geçerek Gürcistan’a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilecek şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/sislide-bankada-25-milyon-liralik-hirsizlik-15-saat-sonra-fark-edildi-1062753644.html
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banka, istanbul, şişli, yakalama, çuval
banka, istanbul, şişli, yakalama, çuval
Şişli'de bankadan para dolu çuvalı çalan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Şişli'de müşteri gibi girdikleri bankada, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunan çuvalı alarak kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.
Şüpheli, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin il dışına çıktıklarını tespit etti.
Artvin üzerinden Sarp Sınır Kapısı’nı geçerek Gürcistan’a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilecek şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.