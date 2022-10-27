https://sputniknews.com.tr/20221027/sislide-bankada-25-milyon-liralik-hirsizlik-15-saat-sonra-fark-edildi-1062753644.html
Şişli'de bankada 2.5 milyon liralık hırsızlık: 1.5 saat sonra fark edildi
Şişli'de bankada 2.5 milyon liralık hırsızlık: 1.5 saat sonra fark edildi
İstanbul Şişli'de bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T09:45+0300
2022-10-27T09:45+0300
2022-10-27T09:45+0300
türkiye
banka
banka soygunu
hırsızlık
istanbul
şişli
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İstanbul'da bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi.Olay, özel bir bankanın Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi.Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.Para dolu çuvalı çaldılarYüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.Hırsızlık bir buçuk saat sonra fark edildiBanka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1,5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi.Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı.Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı.Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/tekel-bayisinden-250-bin-liralik-hirsizlik-soygunculardan-birini-kacarken-dukkanda-biraktilar-1062529159.html
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banka, banka soygunu, hırsızlık, istanbul, şişli
banka, banka soygunu, hırsızlık, istanbul, şişli
Şişli'de bankada 2.5 milyon liralık hırsızlık: 1.5 saat sonra fark edildi
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İstanbul Şişli'de bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark etti. Çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.
İstanbul'da bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi.
Olay, özel bir bankanın Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi.
Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.
Para dolu çuvalı çaldılar
Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.
Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.
Hırsızlık bir buçuk saat sonra fark edildi
Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1,5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi.
Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı.
Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.
Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.