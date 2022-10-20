https://sputniknews.com.tr/20221020/tekel-bayisinden-250-bin-liralik-hirsizlik-soygunculardan-birini-kacarken-dukkanda-biraktilar-1062529159.html

Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar

Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar

Tekel bayisinden 250 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kaçarken bir soyguncuyu almadan dükkandan uzaklaştı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T15:44+0300

2022-10-20T15:44+0300

2022-10-20T15:44+0300

yaşam

türkiye

istanbul

hırsız

tekel

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062529008_0:2:1442:813_1920x0_80_0_0_41bc728a78bac58aca653e8f4a27e122.jpg

İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu.Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı. Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı.O sırada hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20221019/soyulan-market-sahibi-hirsizin-cesaretine-hayran-kaldi-komando-gibi-elektrik-tellerinden-sarkiyor-1062475736.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, hırsız, tekel, alkol