https://sputniknews.com.tr/20221020/tekel-bayisinden-250-bin-liralik-hirsizlik-soygunculardan-birini-kacarken-dukkanda-biraktilar-1062529159.html
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
Tekel bayisinden 250 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kaçarken bir soyguncuyu almadan dükkandan uzaklaştı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:44+0300
2022-10-20T15:44+0300
2022-10-20T15:44+0300
yaşam
türkiye
istanbul
hırsız
tekel
alkol
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu.Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı. Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı.O sırada hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/soyulan-market-sahibi-hirsizin-cesaretine-hayran-kaldi-komando-gibi-elektrik-tellerinden-sarkiyor-1062475736.html
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türkiye, istanbul, hırsız, tekel, alkol
türkiye, istanbul, hırsız, tekel, alkol
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
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Tekel bayisinden 250 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kaçarken bir soyguncuyu almadan dükkandan uzaklaştı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu.
Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı.
Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı.
O sırada hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı.