Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221020/tekel-bayisinden-250-bin-liralik-hirsizlik-soygunculardan-birini-kacarken-dukkanda-biraktilar-1062529159.html
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
Tekel bayisinden 250 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kaçarken bir soyguncuyu almadan dükkandan uzaklaştı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:44+0300
2022-10-20T15:44+0300
yaşam
türkiye
istanbul
hırsız
tekel
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062529008_0:2:1442:813_1920x0_80_0_0_41bc728a78bac58aca653e8f4a27e122.jpg
İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu.Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı. Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı.O sırada hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/soyulan-market-sahibi-hirsizin-cesaretine-hayran-kaldi-komando-gibi-elektrik-tellerinden-sarkiyor-1062475736.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062529008_0:0:1084:813_1920x0_80_0_0_3e8fb97c7772cbb2dcc0d783d4e2585f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, hırsız, tekel, alkol
türkiye, istanbul, hırsız, tekel, alkol

Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar

15:44 20.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUNTekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN
Abone olTelegram
Tekel bayisinden 250 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kaçarken bir soyguncuyu almadan dükkandan uzaklaştı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu.
Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı.
Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı.
O sırada hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı.
Adana’da elektrik tellerinden sarkıp, girdiği iki kardeşin marketinde sürünerek hareket edip 100 bin lira çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
TÜRKİYE
Soyulan market sahibi, hırsızın cesaretine hayran kaldı: Komando gibi elektrik tellerinden sarkıyor
Dün, 10:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала