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https://sputniknews.com.tr/20221027/papadan-rahip-ve-rahibelere-pornografi-uyarisi-1062750717.html
Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı
Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, rahip ve rahibeleri dijital pornografi başta olmak üzere internetteki tehlikeli içeriklere karşı uyardı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T04:28+0300
2022-10-27T04:28+0300
dünya
papa francis
rahip
rahibe
uyarı
porno
porno film
pornografi
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Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde ilahiyat eğitimi alan öğrenciler, rahip ve rahibeleri kabulünde dijital ve sosyal medyanın kullanımına ilişkin soruları yanıtlandırdı.Katoliklerin ruhani lideri, kendisinin bu dijital dünyanın insanı olmadığını ve hatta zamanında kendisine hediye gelen bir telefonu da iade ettiğini belirterek, "Bu benim dünyam değil ama siz onu dikkatle kullanmalısınız. Her şey elinizin altında. Yardım maksatlı kullanılmalı. Bu tamam. Ama bir de iyi biliyorsunuz ki, dijital pornografi diye bir şey var. Ne yazık ki bu, rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu, ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer. Rahiplerin kalbini zayıflatır. Sevgili kardeşlerim, dikkatli olun" ifadelerini kullandı.Papa, dijital ve sosyal medya dünyasında çok zaman kaybetmemek gerektiğine de dikkati çekti.Kilise öğretisi, pornografiyi 'iffete karşı işlenmiş suç' olarak kabul ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/papadan-putin-ve-zelenskiye-teklif-vatikanda-beraber-gorusun-1062713208.html
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papa francis, rahip, rahibe, uyarı, porno, porno film, pornografi
papa francis, rahip, rahibe, uyarı, porno, porno film, pornografi

Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı

04:28 27.10.2022
© REUTERSPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© REUTERS
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, rahip ve rahibeleri dijital pornografi başta olmak üzere internetteki tehlikeli içeriklere karşı uyardı.
Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde ilahiyat eğitimi alan öğrenciler, rahip ve rahibeleri kabulünde dijital ve sosyal medyanın kullanımına ilişkin soruları yanıtlandırdı.
Katoliklerin ruhani lideri, kendisinin bu dijital dünyanın insanı olmadığını ve hatta zamanında kendisine hediye gelen bir telefonu da iade ettiğini belirterek, "Bu benim dünyam değil ama siz onu dikkatle kullanmalısınız. Her şey elinizin altında. Yardım maksatlı kullanılmalı. Bu tamam. Ama bir de iyi biliyorsunuz ki, dijital pornografi diye bir şey var. Ne yazık ki bu, rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu, ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer. Rahiplerin kalbini zayıflatır. Sevgili kardeşlerim, dikkatli olun" ifadelerini kullandı.
Papa, dijital ve sosyal medya dünyasında çok zaman kaybetmemek gerektiğine de dikkati çekti.
Kilise öğretisi, pornografiyi 'iffete karşı işlenmiş suç' olarak kabul ediyor.
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