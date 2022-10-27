https://sputniknews.com.tr/20221027/mola-vermeden-alaskadan-avustralyaya-ucan-kus-dunya-rekoru-kirdi-1062764259.html

Mola vermeden Alaska'dan Avustralya'ya uçan kuş dünya rekoru kırdı

Mola vermeden Alaska'dan Avustralya'ya uçan kuş dünya rekoru kırdı

Henüz 5 aylık bir çamur kuşu, Alaska'dan Avustralya'ya 11 günde yaptığı 13 bin 560 kilometrelik uçuş ile dünya rekoru kırdı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:55+0300

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yaşam

alaska

avustralya

kuş

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uçuş

göç

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Bilim insanlarınca '234684' sayısıyla isimlendirilen bir çamur kuşu, 13 Ekim'de Alaska'dan başlattığı uçuşunu, 24 Ekim'de Avustralya'da sona erdirdi. Yalnızca 5 aylık olan kuş, mola vermeksizin gerçekleştirdiği 11 günlük uçuşu sırasında 13 bin 560 kilometre yol kat etti.Pukorokoro Miranda Kıyı Kuşu Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Çamur kuşu Okyanusya'daki adaların üzerinden geçse de, burada yakıt ikmali yapma ihtiyacına direnerek rekoru mümkün kıldı.Daha önce en uzun mesafe uçuş rekoru 2021'de 4BBRW isimli bir erkek çamur kuşunun elinde bulunuyordu. 4BBRW, 13 bin 50 kilometre uçmuştu.Tazmanya'daki bir kuş uzmanı Eric Woehler, 234684 isimli kuşun muhtemelen gece gündüz demeden bir an olsun durmadan uçmuş olması nedeniyle muhtemelen ağırlığının yarısını bu seyahat sırasında kaybetmiş olacağını söylüyor. Söz konusu seyahatin aynı zamanda ölüm tehlikesi barındırdığını da vurgulayan Woehler, "Bir çamur kuşu suya inerse ölür. Ayaklarında perde yok bu nedenle sudan çıkma imkanı yok. Yorulup suya inecek olsa, ya da kötü hava koşulları nedeniyle okyanus yüzeyine itilecek olsa, oracıkta ölürdü" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220914/kusu-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1061171487.html

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