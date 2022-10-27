https://sputniknews.com.tr/20221027/mola-vermeden-alaskadan-avustralyaya-ucan-kus-dunya-rekoru-kirdi-1062764259.html
Mola vermeden Alaska'dan Avustralya'ya uçan kuş dünya rekoru kırdı
Mola vermeden Alaska'dan Avustralya'ya uçan kuş dünya rekoru kırdı
Henüz 5 aylık bir çamur kuşu, Alaska'dan Avustralya'ya 11 günde yaptığı 13 bin 560 kilometrelik uçuş ile dünya rekoru kırdı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:55+0300
2022-10-27T13:55+0300
2022-10-27T13:55+0300
yaşam
alaska
avustralya
kuş
rekor
uçuş
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101891/45/1018914539_2:0:1197:672_1920x0_80_0_0_91e541d8d59a4870b42f16cdbf6c32a3.jpg
Bilim insanlarınca '234684' sayısıyla isimlendirilen bir çamur kuşu, 13 Ekim'de Alaska'dan başlattığı uçuşunu, 24 Ekim'de Avustralya'da sona erdirdi. Yalnızca 5 aylık olan kuş, mola vermeksizin gerçekleştirdiği 11 günlük uçuşu sırasında 13 bin 560 kilometre yol kat etti.Pukorokoro Miranda Kıyı Kuşu Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Çamur kuşu Okyanusya'daki adaların üzerinden geçse de, burada yakıt ikmali yapma ihtiyacına direnerek rekoru mümkün kıldı.Daha önce en uzun mesafe uçuş rekoru 2021'de 4BBRW isimli bir erkek çamur kuşunun elinde bulunuyordu. 4BBRW, 13 bin 50 kilometre uçmuştu.Tazmanya'daki bir kuş uzmanı Eric Woehler, 234684 isimli kuşun muhtemelen gece gündüz demeden bir an olsun durmadan uçmuş olması nedeniyle muhtemelen ağırlığının yarısını bu seyahat sırasında kaybetmiş olacağını söylüyor. Söz konusu seyahatin aynı zamanda ölüm tehlikesi barındırdığını da vurgulayan Woehler, "Bir çamur kuşu suya inerse ölür. Ayaklarında perde yok bu nedenle sudan çıkma imkanı yok. Yorulup suya inecek olsa, ya da kötü hava koşulları nedeniyle okyanus yüzeyine itilecek olsa, oracıkta ölürdü" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kusu-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1061171487.html
alaska
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101891/45/1018914539_151:0:1047:672_1920x0_80_0_0_f4c74d1ebd11d49973160282c63dc330.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alaska, avustralya, kuş, rekor, uçuş, göç
alaska, avustralya, kuş, rekor, uçuş, göç
Mola vermeden Alaska'dan Avustralya'ya uçan kuş dünya rekoru kırdı
Abone ol
Henüz 5 aylık bir çamur kuşu, Alaska'dan Avustralya'ya 11 günde yaptığı 13 bin 560 kilometrelik uçuş ile dünya rekoru kırdı.
Bilim insanlarınca '234684' sayısıyla isimlendirilen bir çamur kuşu, 13 Ekim'de Alaska'dan başlattığı uçuşunu, 24 Ekim'de Avustralya'da sona erdirdi.
Yalnızca 5 aylık olan kuş, mola vermeksizin gerçekleştirdiği 11 günlük uçuşu sırasında 13 bin 560 kilometre yol kat etti.
Pukorokoro Miranda Kıyı Kuşu Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda
şu ifadelere yer verildi:
"234684 bu uçuşu yapan ilk kuş değil, çünkü çamur kuşları Tazmanya'ya yazları sık sık gelen ziyaretçilerimiz ve bu seyahatin bir grupla yapıldığından eminiz. Ancak bu, Alaska'dan Tazmanya'ya uçan ilk takipli kuş oldu."
Çamur kuşu Okyanusya'daki adaların üzerinden geçse de, burada yakıt ikmali yapma ihtiyacına direnerek rekoru mümkün kıldı.
Daha önce en uzun mesafe uçuş rekoru 2021'de 4BBRW isimli bir erkek çamur kuşunun elinde bulunuyordu. 4BBRW, 13 bin 50 kilometre uçmuştu.
Tazmanya'daki bir kuş uzmanı Eric Woehler, 234684 isimli kuşun muhtemelen gece gündüz demeden bir an olsun durmadan uçmuş olması nedeniyle muhtemelen ağırlığının yarısını bu seyahat sırasında kaybetmiş olacağını söylüyor.
Söz konusu seyahatin aynı zamanda ölüm tehlikesi barındırdığını da vurgulayan Woehler, "Bir çamur kuşu suya inerse ölür. Ayaklarında perde yok bu nedenle sudan çıkma imkanı yok. Yorulup suya inecek olsa, ya da kötü hava koşulları nedeniyle okyanus yüzeyine itilecek olsa, oracıkta ölürdü" dedi.