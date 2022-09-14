https://sputniknews.com.tr/20220914/kusu-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1061171487.html

Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş kalbi duran kuşu kalp masajı ile hayata döndürdü. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T12:54+0300

2022-09-14T12:54+0300

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yaşam

kalp masajı

rize

kuş

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Ardeşen Sanayi Sitesinde çalışan Enes Bayrakoğlu isimli vatandaş yerde hareketsiz şekilde duran kuşu fark etti. Kuşun yanına giden Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğunu anlayarak kuşu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Vatandaşın yapmış olduğu kalp masajı ile kuş tekrardan hayata döndü. Bir süre kuşu izleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı.Kuşu kalp masajı yaparak hayata döndüren Enes Bayrakoğlu'nun o anlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” dedi.

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kalp masajı, rize, kuş