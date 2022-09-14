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https://sputniknews.com.tr/20220914/kusu-kalp-masajiyla-hayata-dondurdu-1061171487.html
Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş kalbi duran kuşu kalp masajı ile hayata döndürdü. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:54+0300
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Ardeşen Sanayi Sitesinde çalışan Enes Bayrakoğlu isimli vatandaş yerde hareketsiz şekilde duran kuşu fark etti. Kuşun yanına giden Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğunu anlayarak kuşu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Vatandaşın yapmış olduğu kalp masajı ile kuş tekrardan hayata döndü. Bir süre kuşu izleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı.Kuşu kalp masajı yaparak hayata döndüren Enes Bayrakoğlu'nun o anlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220223/olen-kedinin-karnini-acip-yavrularini-kalp-masajiyla-kurtardi-1054153667.html
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kalp masajı, rize, kuş
kalp masajı, rize, kuş

Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

12:54 14.09.2022
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIKKuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
Kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş kalbi duran kuşu kalp masajı ile hayata döndürdü.
Ardeşen Sanayi Sitesinde çalışan Enes Bayrakoğlu isimli vatandaş yerde hareketsiz şekilde duran kuşu fark etti.
Kuşun yanına giden Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğunu anlayarak kuşu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Vatandaşın yapmış olduğu kalp masajı ile kuş tekrardan hayata döndü. Bir süre kuşu izleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı.
Kuşu kalp masajı yaparak hayata döndüren Enes Bayrakoğlu'nun o anlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” dedi.
Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
YAŞAM
Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı
23 Şubat, 12:11
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