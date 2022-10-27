https://sputniknews.com.tr/20221027/macronun-baristan-mi-yoksa-kieve-silah-tedariginden-mi-yana-olduguna-karar-vermesi-gerekiyor-1062770452.html

Rusya Dışişleri: Macron'un bir karar vermesi gerekiyor

Rusya Dışişleri: Macron'un bir karar vermesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde barıştan mı yoksa Kiev'e silah tedarik etmekten mi... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T17:00+0300

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2022-10-27T17:04+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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sunak

rishi sunak

emmanuel macron

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vatikan'dan Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere arabuluculuk yapmasını istemeden önce, ya gerçekten barıştan yana ya da Kiev'e silah tedarikini finanse etmeye devam etme yönünde karar vermesi gerektiğini söyledi.Zaharova, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, barış müzakereleri için arabuluculuk talebiyle bir elini Vatikan'a doğru uzatırken, diğer eliyle de faturalar yazıp, çatışma bölgesine Kiev rejimine silah sağlanması emrini imzalıyor. Ya barış, müzakere ve arabuluculuk ya da silah tedariki ve çatışmanın sonsuz bir şekilde teşvik edilmesi” ifadelerini kullandı.Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’ten Ukrayna’daki krizi çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve ABD Başkanı Joe Biden’i arayarak arabuluculuk yapmasını istemişti.İngiltere'nin yeni başbakanı ile ilgili de konuştuZaharova ayrıca, yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın daha ilk konuşmasında, Londra'nın Rusofobik çizgisini sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini söyledi.Zaharova, “Daha ilk konuşmasında, dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklardan sözde Rusya'nın sorumlu olduğu şeklindeki alışıldık tezi ileri sürdüğünü gördük” dedi.İleri sürülen söz konusu tezin kanıtlanması gerektiğine vurgu yapan Zaharova, “İngiltere'nin yeni yönetiminin, seleflerinin Rusfobik çizgisini sürdürme niyetinde olduğunu hemen açıkça ortaya koyduğu görülüyor. İngiliz tarafının kullandığı ve İngiltere Başbakanı tarafından dile getirilen tezin geliştirilmesini bekliyoruz, bu tezin gerçeklerle kanıtlanması gerekiyor. Birileri tarafından grafikler, sayılar, tabloların sağlanmasını rica ediyoruz” diye konuştu.İngiltere’deki ekonomik sorunlardan Moskova’yı suçlama girişiminin İngiliz vatandaşlarını kaygılandırması gerektiğini belirten Zaharova, “İngiltere'nin yeni Başbakanının, muhafazakarların ekonomik programındaki sayısız hatalardan dolayı Moskova'yı suçlama girişimi, bence Britanya vatandaşlarını kaygılandırmalıdır. Londra'ya sadece Birleşik Krallık içindeki mevcut duruma objektif bir şekilde bakmasını ve İngiliz ekonomisindeki acil sorunlara el atmasını tavsiye edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ingiltere, sunak, rishi sunak, emmanuel macron, rusya