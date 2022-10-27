https://sputniknews.com.tr/20221027/kremlin-putinin-konusmasini-duyacaklar-ve-derinden-analiz-ettiklerini-itiraf-etmeyecekler-1062783792.html
Kremlin: Putin’in konuşmasını duyacaklar ve derinden analiz ettiklerini itiraf etmeyecekler
Kremlin: Putin’in konuşmasını duyacaklar ve derinden analiz ettiklerini itiraf etmeyecekler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday’daki konuşmasının en iyi 10 konuşması arasında yer alacağını belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:27+0300
2022-10-27T22:27+0300
2022-10-27T22:27+0300
dünya
rusya
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday’daki konuşmasının en iyi 10 konuşması arasında yer alacağını belirtti.Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu programlı bir konuşma olmaktan ziyade, ideolojik, derinlikli, felfesi ve uygulamada da karşılığı olan bir konuşmaydı. Gerçekten de analiz edilmesi gereken bir konuşmaydı ve Devlet Başkanı Putin’in 22 sene içindeki en değerli on konuşmadan biri olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Peskov, “Duyacaklarından şüphem yok, ama derinden analiz ettiklerini itiraf etmeyeceklerinden eminim” ifadesini kullandı.‘KGAÖ görüşmesi Ermenistan-Azerbaycan-Rusya Zirvesi öncesinde yapılacak’Kremlin Sözcüsü, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) görüşmesinin, Ermenistan-Azerbaycan-Rusya Zirvesi öncesinde ve bu zirveye hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleşeceğini açıkladı.KGAÖ görüşmesinin Erivan’ın girişimi üzerine yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Peskov, halihazırda Ermenistan’ın örgüte başkanlık yaptığını anımsattı.‘Suriye’de terör grupları kalıyor’Peskov, “Malesef Suriye topraklarında halâ terör grupları kalıyor. Biliyorsunuz, Rusya Suriye’yi teröristlerin hakimiyetinden kurtarmak için büyük çaba sarf etti ve elbette buna sadece çok olumsuz yaklaşabiliriz. Rusya, Suriye yönetimine teröristlerle mücadelede yardım etmeye devam edecek. Bunu zaten yapıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/putin-batida-gucu-elinde-bulunduranlar-kuralsiz-yasamak-istiyorlar-1062771667.html
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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, dmitriy peskov
Kremlin: Putin’in konuşmasını duyacaklar ve derinden analiz ettiklerini itiraf etmeyecekler
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday’daki konuşmasının en iyi 10 konuşması arasında yer alacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday’daki konuşmasının en iyi 10 konuşması arasında yer alacağını belirtti.
Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu programlı bir konuşma olmaktan ziyade, ideolojik, derinlikli, felfesi ve uygulamada da karşılığı olan bir konuşmaydı. Gerçekten de analiz edilmesi gereken bir konuşmaydı ve Devlet Başkanı Putin’in 22 sene içindeki en değerli on konuşmadan biri olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Peskov, “Duyacaklarından şüphem yok, ama derinden analiz ettiklerini itiraf etmeyeceklerinden eminim” ifadesini kullandı.
‘KGAÖ görüşmesi Ermenistan-Azerbaycan-Rusya Zirvesi öncesinde yapılacak’
Kremlin Sözcüsü, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) görüşmesinin, Ermenistan-Azerbaycan-Rusya Zirvesi öncesinde ve bu zirveye hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleşeceğini açıkladı.
KGAÖ görüşmesinin Erivan’ın girişimi üzerine yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Peskov, halihazırda Ermenistan’ın örgüte başkanlık yaptığını anımsattı.
‘Suriye’de terör grupları kalıyor’
Peskov, “Malesef Suriye topraklarında halâ terör grupları kalıyor. Biliyorsunuz, Rusya Suriye’yi teröristlerin hakimiyetinden kurtarmak için büyük çaba sarf etti ve elbette buna sadece çok olumsuz yaklaşabiliriz. Rusya, Suriye yönetimine teröristlerle mücadelede yardım etmeye devam edecek. Bunu zaten yapıyor” diye konuştu.