https://sputniknews.com.tr/20221027/gamze-sakallioglunun-supheli-olumunde-anne-ve-baba-tutuklandi-1062781281.html

Gamze Sakallıoğlu'nun 'şüpheli ölümünde' anne ve baba tutuklandı

Gamze Sakallıoğlu'nun 'şüpheli ölümünde' anne ve baba tutuklandı

Bodrum’da 24 Ocak’ta cinayete kurban giden 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun annesi ve babası 'kasten öldürmekten' çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T21:27+0300

2022-10-27T21:27+0300

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türkiye

gamze sakallıoğlu

anne

baba

tutuklanma

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Gamze Sakallıoğlu’nun ölümüne ilişkin Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bodrum’un Mazı Mahallesi'nde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi sonuçlarına göre boynun kırılarak öldüğü tespit edilmiş ve daha sonrasından Gamze’nin annesi Turcen ve babası Mehmet Halil tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Ardından çıktıkları bir televizyon programında kızlarının katilini arayan Sakallıoğlu çifti, geçtiğimiz gün tekrar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ailenin tüm fertlerini gözaltına alan jandarma ekipleri daha sonra Bodrum adliyesine teker teker getirerek ifadelerini aldı. Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, abisi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakallıoğlu ve Gamze’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen R. K.’nin ifadelerini alan savcılık tüm aileyi mahkeme sevk etti. Mahkemeye çıkan 9 şüpheliden 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çarşamba günü Gamze Sakallıoğlu’nun abisi Mefar, yengesi Nazlı Sakallıoğlu, eniştesi Durmuş Köse, kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakallıoğlu mahkemeye çıkmış ve adli kontrollü serbest bırakılmıştı. Bugün ise Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, ablası Fatma Köse, sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından kasten adam öldürme suçuyla mahkemeye sevk edilen anne Turcen, baba Mehmet Halil kasten adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında baba Mehmet Halil Sakallıoğlu basın mensuplarına hakaret ederken anne ise, "Ben kızımı öldürmedim" diyerek kendini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20221027/evinde-olu-bulunan-17-yasindaki-gamze-sakallioglunun-ailesinden-5-kisi-serbest-birakildi-1062746455.html

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