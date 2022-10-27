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https://sputniknews.com.tr/20221027/evinde-olu-bulunan-17-yasindaki-gamze-sakallioglunun-ailesinden-5-kisi-serbest-birakildi-1062746455.html
Evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı
Evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı
Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne ilişkin annesi, babası ve ablasıyla birlikte gözaltına alınan 9 kişiden abisi, abisinin eşi... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T00:39+0300
2022-10-27T00:40+0300
türkiye
gamze sakallıoğlu
şüpheli ölüm
bodrum
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Ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulundu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. 4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi. Yeni deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Anne- baba ile birlikte maktulün ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S., ablası F.K. ile eniştesi D.K. ve cinayet ilgili R.K. gözaltına alınmıştı.Bugün Gamze'nin abisi M.S., amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni Y.S., eniştesi D.K. adliyeye getirildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maktulün, annesi, babası, kız kardeşi ve R.K.'nin ise jandarmada gözaltında olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/gamze-sakallioglunun-supheli-olumu-anne-ve-baba-dahil-8-akraba-gozaltinda-1062709653.html
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gamze sakallıoğlu, şüpheli ölüm, bodrum
gamze sakallıoğlu, şüpheli ölüm, bodrum

Evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı

00:39 27.10.2022 (güncellendi: 00:40 27.10.2022)
© İHAEvinde ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı
Evinde ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© İHA
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Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne ilişkin annesi, babası ve ablasıyla birlikte gözaltına alınan 9 kişiden abisi, abisinin eşi, amcası, kuzeni ve eniştesi olmak üzere 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulundu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. 4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.

Yeni deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Anne- baba ile birlikte maktulün ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S., ablası F.K. ile eniştesi D.K. ve cinayet ilgili R.K. gözaltına alınmıştı.
Bugün Gamze'nin abisi M.S., amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni Y.S., eniştesi D.K. adliyeye getirildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maktulün, annesi, babası, kız kardeşi ve R.K.'nin ise jandarmada gözaltında olduğu öğrenildi.
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
TÜRKİYE
Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: Anne ve baba dahil 8 akraba gözaltında
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