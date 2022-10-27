https://sputniknews.com.tr/20221027/evinde-olu-bulunan-17-yasindaki-gamze-sakallioglunun-ailesinden-5-kisi-serbest-birakildi-1062746455.html

Evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı

Evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı

Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne ilişkin annesi, babası ve ablasıyla birlikte gözaltına alınan 9 kişiden abisi, abisinin eşi... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T00:39+0300

2022-10-27T00:39+0300

2022-10-27T00:40+0300

türkiye

gamze sakallıoğlu

şüpheli ölüm

bodrum

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Ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulundu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. 4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi. Yeni deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Anne- baba ile birlikte maktulün ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S., ablası F.K. ile eniştesi D.K. ve cinayet ilgili R.K. gözaltına alınmıştı.Bugün Gamze'nin abisi M.S., amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni Y.S., eniştesi D.K. adliyeye getirildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maktulün, annesi, babası, kız kardeşi ve R.K.'nin ise jandarmada gözaltında olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221026/gamze-sakallioglunun-supheli-olumu-anne-ve-baba-dahil-8-akraba-gozaltinda-1062709653.html

türkiye

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gamze sakallıoğlu, şüpheli ölüm, bodrum