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https://sputniknews.com.tr/20221026/gamze-sakallioglunun-supheli-olumu-anne-ve-baba-dahil-8-akraba-gozaltinda-1062709653.html
Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: Anne ve baba dahil 8 akraba gözaltında
Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: Anne ve baba dahil 8 akraba gözaltında
Gamze Sakallıoğlu'nu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, genç kızın annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da aralarında olduğu 8 akrabası gözaltına alındı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T03:48+0300
2022-10-26T03:49+0300
türkiye
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muğla
bodrum
çocuk
ölüm
gözaltı
gamze sakallıoğlu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 8 akrabası gözaltına aldı.Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında yatağında hareketsiz şekilde bulundu.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.Boyun kemiğinde kırık tespit edildiGamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.Gizli tanık itirafı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi.Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220127/17-yasindaki-gamzenin-olumunde-tutuklanan-anne-kizimin-cikolataya-alerjisi-vardi-1053199687.html
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türkiye, muğla, bodrum, çocuk, ölüm, gözaltı, gamze sakallıoğlu
türkiye, muğla, bodrum, çocuk, ölüm, gözaltı, gamze sakallıoğlu

Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: Anne ve baba dahil 8 akraba gözaltında

03:48 26.10.2022 (güncellendi: 03:49 26.10.2022)
© DHAYatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© DHA
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Gamze Sakallıoğlu'nu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, genç kızın annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da aralarında olduğu 8 akrabası gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 8 akrabası gözaltına aldı.

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında yatağında hareketsiz şekilde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Boyun kemiğinde kırık tespit edildi

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Gizli tanık itirafı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi.
Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
TÜRKİYE
17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı
27 Ocak, 17:08
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