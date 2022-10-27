https://sputniknews.com.tr/20221027/finansal-istikrar-komitesinin-6-toplantisi-yapildi-1062783219.html
Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısı yapıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısı yapıldı
Bakan Nebati, Finansal İstikrar Komitesinin 6. toplantısına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde uygulanan selektif kredi politikasının devam... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:21+0300
2022-10-27T22:21+0300
2022-10-27T22:21+0300
ekonomi
nureddin nebati
finansal istikrar ve kalkınma komitesi
toplantı
kur korumalı tl mevduat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.'Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine' karar verildi.TROY yurt içinde ve dışında yaygınlaştırılacakAyrıca 'Türkiye'nin Ödeme Sistemi' TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.
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nureddin nebati, finansal istikrar ve kalkınma komitesi, toplantı, kur korumalı tl mevduat
nureddin nebati, finansal istikrar ve kalkınma komitesi, toplantı, kur korumalı tl mevduat
Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısı yapıldı
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Bakan Nebati, Finansal İstikrar Komitesinin 6. toplantısına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.
'Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine' karar verildi.
TROY yurt içinde ve dışında yaygınlaştırılacak
Ayrıca 'Türkiye'nin Ödeme Sistemi' TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.
Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.