https://sputniknews.com.tr/20221027/finansal-istikrar-komitesinin-6-toplantisi-yapildi-1062783219.html

Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısı yapıldı

Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısı yapıldı

Bakan Nebati, Finansal İstikrar Komitesinin 6. toplantısına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde uygulanan selektif kredi politikasının devam... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T22:21+0300

2022-10-27T22:21+0300

2022-10-27T22:21+0300

ekonomi

nureddin nebati

finansal istikrar ve kalkınma komitesi

toplantı

kur korumalı tl mevduat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062783339_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ad38f87fafa040599fab0d642138015c.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.'Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine' karar verildi.TROY yurt içinde ve dışında yaygınlaştırılacakAyrıca 'Türkiye'nin Ödeme Sistemi' TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221026/riyadda-turkiyeyi-hedef-alan-yunan-bakana-bakan-nebatiden-tepki-ev-sahibine-saygisizlik-1062737764.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, finansal istikrar ve kalkınma komitesi, toplantı, kur korumalı tl mevduat