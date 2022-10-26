https://sputniknews.com.tr/20221026/riyadda-turkiyeyi-hedef-alan-yunan-bakana-bakan-nebatiden-tepki-ev-sahibine-saygisizlik-1062737764.html

Riyad'da Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a Bakan Nebati'den tepki: 'Ev sahibine saygısızlık'

Riyad'da Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a Bakan Nebati'den tepki: 'Ev sahibine saygısızlık'

Suudi Arabistan'da 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın oturumunda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alan açıklamalar yapan Yunan... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T21:10+0300

2022-10-26T21:10+0300

2022-10-26T21:10+0300

dünya

nureddin nebati

yunan

riyad

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilen 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege delege katıldı. 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

riyad

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nureddin nebati, yunan, riyad