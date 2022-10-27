Ahmet Hakan: Şunu ben yapsam, ortalık yıkılmaz mıydı?

"Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım. Bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin. Şöyle bir manzara: CNN Türk’teyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz. Ve ben aniden şöyle bir şey söylüyorum: “Efendim, İYİ Parti’nin etkinliği var. Beni de davet ettiler. Ne dersiniz, gidelim mi?” Ne olurdu? Gerçekten ne olurdu? Dininize imanınıza dürüstçe cevap verin. Ortalık yıkılmaz mıydı?"