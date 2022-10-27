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Ahmet Hakan: Şunu ben yapsam, ortalık yıkılmaz mıydı?
Ahmet Hakan: Şunu ben yapsam, ortalık yıkılmaz mıydı?
Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın esnasında Meral Akşener'e "AK Parti’nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi?” diye... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:12+0300
2022-10-27T11:12+0300
politika
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
meral akşener
ismail küçükkaya
iyi parti
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya'nın, program esnasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "AK Parti’nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi?” diye sormasına tepki gösterdi.Ahmet Hakan, yazısının devamında bir örnek verdi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220930/ahmet-hakan-hep-geregini-yaptim-yaparim-yapacagim-1061785778.html
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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, meral akşener, ismail küçükkaya, iyi parti
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, meral akşener, ismail küçükkaya, iyi parti

Ahmet Hakan: Şunu ben yapsam, ortalık yıkılmaz mıydı?

11:12 27.10.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın esnasında Meral Akşener'e "AK Parti’nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi?” diye sormasını eleştirdi ve "Şunu ben yapsam, ortalık yıkılmaz mıydı?" diye sordu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya'nın, program esnasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "AK Parti’nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi?” diye sormasına tepki gösterdi.
Ahmet Hakan, yazısının devamında bir örnek verdi ve şunları ifade etti:

"Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım. Bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin. Şöyle bir manzara: CNN Türk’teyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz. Ve ben aniden şöyle bir şey söylüyorum: “Efendim, İYİ Parti’nin etkinliği var. Beni de davet ettiler. Ne dersiniz, gidelim mi?” Ne olurdu? Gerçekten ne olurdu? Dininize imanınıza dürüstçe cevap verin. Ortalık yıkılmaz mıydı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım
30 Eylül, 08:10
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