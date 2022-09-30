Ahmet Hakan: Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım

Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür. Baktım gördüm ki onlar durmamışlar. Tepinmişler Allah tepinmişler. Küfürler, hakaretler, iftiralar falan. Yazdıklarım ortadadır. Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim. Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir.

Bu arada şunu da söylemeliyim: Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar... İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım. Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım. Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım.