https://sputniknews.com.tr/20220930/ahmet-hakan-hep-geregini-yaptim-yaparim-yapacagim-1061785778.html
Ahmet Hakan: Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım
Ahmet Hakan: Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ahmet Bey, yazılarıyla gereğini yapıyor” şeklindeki ifadesi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T08:10+0300
2022-09-30T08:10+0300
2022-09-30T08:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
abdulkadir selvi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün katıldığı Kanal D - CNN Türk ortak yayınında, şehir hastaneleriyle ilgili bir soru üzerine canlı yayında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye, "Vallahi Abdulkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor..." dedi.Hakan, bugünkü yazısında Erdoğan’ın bu cümlesini kaleme aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide... Konu bir ara muhalefete geldi. Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca... Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek... “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurdu.""Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için... Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım" diyen Hakan, şunları yazdı:Selvi, yorum yapmadıSelvi de bugünkü yazısının bir bölümünde yayını değerlendirdi ancak Erdoğan'ın "Vallahi Abdulkadir Bey köşende gereğini yapacaksın" sözlerine değinmedi. Selvi, yayına katılan gazetecilerin performanslarını övdü ve "Erdoğan gün içerisinde Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışını yapmış, programa ise MGK toplantısından çıkıp gelmişti. O nedenle yorgun olmasını bekliyordum. Tam tersi oldu. Erdoğan tedirgin eden değil, tam aksine güven veren samimi ve sahici bir lider. O nedenle program soru-cevapla akıp gitti. Program ilerledikçe Erdoğan daha çok açıldı. Program bittikten sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanına yaklaşınca, “Bitti mi? Erken mi bitti?” diye sordu. Fahrettin Altun, programın bir buçuk saat sürdüğünü söyleyince, “Ne çabuk bitti” dedi. Ucu açık bir program olsa herhalde biz gece yarısını bulurduk" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, abdulkadir selvi
Ahmet Hakan: Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım
08:10 30.09.2022 (güncellendi: 08:37 30.09.2022) Abone ol
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ahmet Bey, yazılarıyla gereğini yapıyor” şeklindeki ifadesi üzerine bir köşe yazısı kaleme aldı. Selvi ise bugünkü köşesinde yayına dair değerlendirmede bulunsa da söz konusu ifadeler hakkında yorum yapmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün katıldığı Kanal D - CNN Türk ortak yayınında, şehir hastaneleriyle ilgili bir soru üzerine canlı yayında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye, "Vallahi Abdulkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor..." dedi.
Hakan, bugünkü yazısında Erdoğan’ın bu cümlesini kaleme aldı
:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide... Konu bir ara muhalefete geldi. Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca... Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek... “Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor” türü bir cümle kurdu."
"Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için... Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım" diyen Hakan, şunları yazdı:
Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür. Baktım gördüm ki onlar durmamışlar. Tepinmişler Allah tepinmişler. Küfürler, hakaretler, iftiralar falan. Yazdıklarım ortadadır. Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim. Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir.
Bu arada şunu da söylemeliyim: Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar... İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım. Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım. Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım.
Selvi, yorum yapmadı
Selvi de bugünkü yazısının
bir bölümünde yayını değerlendirdi ancak Erdoğan'ın "Vallahi Abdulkadir Bey köşende gereğini yapacaksın" sözlerine değinmedi.
Selvi, yayına katılan gazetecilerin performanslarını övdü ve "Erdoğan gün içerisinde Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışını yapmış, programa ise MGK toplantısından çıkıp gelmişti. O nedenle yorgun olmasını bekliyordum. Tam tersi oldu. Erdoğan tedirgin eden değil, tam aksine güven veren samimi ve sahici bir lider. O nedenle program soru-cevapla akıp gitti. Program ilerledikçe Erdoğan daha çok açıldı. Program bittikten sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanına yaklaşınca, “Bitti mi? Erken mi bitti?” diye sordu. Fahrettin Altun, programın bir buçuk saat sürdüğünü söyleyince, “Ne çabuk bitti” dedi. Ucu açık bir program olsa herhalde biz gece yarısını bulurduk" ifadelerini kullandı.