https://sputniknews.com.tr/20221026/tuzla-belediye-baskani-yazicidan-ibb-gerginligine-iliskin-aciklama-gerekirse-dava-acacagim-1062730534.html

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Galeyana gelmiş bir topluluğa kürsüden mikrofonla yüksek bir sesle ‘arkadaş provokasyona gelmiş’ diyen başkanın sözünün ne... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T16:37+0300

2022-10-26T16:37+0300

2022-10-26T16:51+0300

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Tuzla'da dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. etap açılış töreni düzenlendi. Başkan Yazıcı kürsüde konuşma yaptığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve projenin bir kısmını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anması üzerine bazı kişiler tepki göstermişti. Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden kişilerin tepki göstermesi üzerine arbede yaşanmıştı. Başkan Yazıcı polis ve korumalar eşliğinde makam aracına binerek bölgeden uzaklaşmıştı.‘Teşekkür zorlarına gitti’Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı konuya ilişkin DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:‘Kurnazlığı siz yapıyorsunuz’Protestolar karşısında sükunetini korumaya çalıştığını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:Yazıcı, sözlerinin devamında, "‘Biz teslim aldığımızda yüzde 25’i bitirilmişti’ diyor. Kendi iddiaları. Ben uydu görüntülerine baktım. Uydu görüntülerine bakıldığında 2019’un 6. ayındaki uydu görüntüleri şu anda hiç de dedikleri gibi görünmüyor ama beyanlarına dayanıyorum yüzde 25’ ten sonra tamamladıklarını söylediler. Ben brief aldım şu anda tesisin önemli kısımlarından biri olan kokuyu giderecek olan yakma ünitesi henüz devreye alınmamış. Bu hala taşınacak demektir. Bu ne demek? Koku hala devam edecek demektir. İkincisi proje bitmemiş demektir. Yakma tesisi çünkü daha bitmemiş. Orada bir bahane duydum canımı çok sıktı. ‘Efendim biz bu yakma ünitesini kalan kısmını tamamladık yakma ünitesini de yapacağız kredi istedik Cumhurbaşkanlığından çıkmadı’ gibi. Çok garip bir şey. Bir projenin yıllar önce yapılmış ihalesi bütün bütçesi hazırlanmış ve yapılmış. En son yakma ünitesi için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin almak, Tuzla Belediyesi bile böyle bir şey yapmaz. Yani yakma ünitesinin yapılmadığını da orada öğrendim. Proje bitmiş değil yani. Bunu da ilk defa buradan söylüyorum” dedi.‘Polis arkadaşlar ve korumalar olmasaydı bir şeyler olacaktı’Aracına yönelirken saldırıyla karşılaştığını ifade eden Yazıcı, “Arkadaşlarımızın birisinin gömleği birisinin pantolonu yırtıldı. Polislerin korumasında arabaya kadar zor gittik. Arabaya binerken dahi saldırılar oldu. Bindim arabayı sallıyorlar. Yani maalesef polis arkadaşlar ve korumalar olmasaydı bir şeyler olacaktı. Türk siyasi hayatı adına demokrasi ve özgürlük naraları atanların Türk demokrasisine katkı sağlamak yerine bu nahoş durumlara düşürmelerine ülkem adına üzüldüm” diye konuştu.‘CHP’li arkadaşlardan arayıp özür dileyenler oldu’Cumhuriyet Halk Parti’sinden bazı kişilerin arayıp özür dilediklerini söyleyen Yazıcı şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20221025/ak-partiden-tuzla-belediye-baskani-yaziciya-destek-mesajlari-siyasi-barbarliga-gecit-vermeyiz-1062695273.html

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tuzla, ekrem imamoğlu, şadi yazıcı, gerginlik, recep tayyip erdoğan