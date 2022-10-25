https://sputniknews.com.tr/20221025/ak-partiden-tuzla-belediye-baskani-yaziciya-destek-mesajlari-siyasi-barbarliga-gecit-vermeyiz-1062695273.html
AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya destek mesajları: 'Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz'
AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya destek mesajları: 'Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile parti yetkilileri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T19:33+0300
2022-10-25T19:33+0300
2022-10-25T19:39+0300
şadi yazıcı
ibb
protesto
tuzla
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049885794_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_44008b4565da215295718a78d08dfd97.jpg
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında yaptığı konuşma sırasında protesto edilmesine AK Parti'den yorumlar geldi.AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise paylaşımında, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı'ya İBB'nin programında alçakça saldıran CHP'li yöneticileri kınıyorum. Sizin nefret ve düşmanlığınız milletimize hizmet sevdamıza zerre engel olamaz. Haddinizi ve gerçekleri kabullenmeyi bileceksiniz. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20221025/ibbnin-tuzla-su-aritma-tesisi-acilisinda-tuzla-belediye-baskani-yazicinin-konusmasinda-gerginlik-1062691770.html
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049885794_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_d79aed3540ccb35f56959976ca5be4fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şadi yazıcı, ibb, protesto, tuzla
şadi yazıcı, ibb, protesto, tuzla
AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya destek mesajları: 'Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz'
19:33 25.10.2022 (güncellendi: 19:39 25.10.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile parti yetkilileri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin programında protesto edilmesine tepki gösterdi.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında yaptığı konuşma sırasında protesto edilmesine AK Parti'den yorumlar geldi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise paylaşımında, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı'ya İBB'nin programında alçakça saldıran CHP'li yöneticileri kınıyorum. Sizin nefret ve düşmanlığınız milletimize hizmet sevdamıza zerre engel olamaz. Haddinizi ve gerçekleri kabullenmeyi bileceksiniz. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şu mesajı paylaştı:
"Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da hakikatleri dile getiren Başkanlarımız saldırıya uğruyor. CHP'li vandalların Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya yönelik fiili saldırılarını lanetliyoruz. Zorba, despot, militan CHP zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz."