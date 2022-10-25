https://sputniknews.com.tr/20221025/ak-partiden-tuzla-belediye-baskani-yaziciya-destek-mesajlari-siyasi-barbarliga-gecit-vermeyiz-1062695273.html

AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya destek mesajları: 'Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz'

AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya destek mesajları: 'Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile parti yetkilileri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T19:33+0300

2022-10-25T19:33+0300

2022-10-25T19:39+0300

şadi yazıcı

ibb

protesto

tuzla

politika

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında yaptığı konuşma sırasında protesto edilmesine AK Parti'den yorumlar geldi.AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise paylaşımında, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı'ya İBB'nin programında alçakça saldıran CHP'li yöneticileri kınıyorum. Sizin nefret ve düşmanlığınız milletimize hizmet sevdamıza zerre engel olamaz. Haddinizi ve gerçekleri kabullenmeyi bileceksiniz. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şu mesajı paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20221025/ibbnin-tuzla-su-aritma-tesisi-acilisinda-tuzla-belediye-baskani-yazicinin-konusmasinda-gerginlik-1062691770.html

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