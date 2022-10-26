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https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-silahli-kuvvetlerinin-mali-ve-orta-afrika-cumhuriyetindeki-gorev-suresi-uzatildi-1062742129.html
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birlemiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:45+0300
2022-10-26T22:45+0300
savunma
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
asker
görev
süre
mali
orta afrika cumhuriyeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir" denildi.Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nın görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/tsknin-katardaki-dunya-kupasinda-gorevlendirilmesine-iliskin-tezkere-kabul-edildi-1061997189.html
mali
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türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), asker, görev, süre, mali, orta afrika cumhuriyeti
türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), asker, görev, süre, mali, orta afrika cumhuriyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

22:45 26.10.2022
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© DHA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birlemiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.
Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir" denildi.
Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nın görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi.
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