https://sputniknews.com.tr/20221005/tsknin-katardaki-dunya-kupasinda-gorevlendirilmesine-iliskin-tezkere-kabul-edildi-1061997189.html

TSK'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

TSK'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T17:33+0300

2022-10-05T17:33+0300

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türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

dünya kupası

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TSK unsurlarının Katar'da görev almasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM de kabul edildi. Tezkerenin süresi 6 ay olacak.Tezkere ile birlikte TSK, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri de görev alacak. NTV'nin edindiği bilgilere göre TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak.Dünya Kupası için Türk Polisi de görev yapacak. Geçici görevlendirme ile Katar’a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince başta müsabakaların oynanacağı stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak.

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