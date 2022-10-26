https://sputniknews.com.tr/20221026/suudi-arabistan-abd-ile-iliskilerde-daha-akilli-olacagiz-1062731809.html
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacaklarını belirtti. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:18+0300
2022-10-26T18:18+0300
2022-10-26T18:18+0300
dünya
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060845719_509:0:4150:2048_1920x0_80_0_0_a4195901c0e384244d701bfaa4b63243.jpg
Future Investment Initiative zirvesinde konuşan Suudi Bakan, Washington-Riyad ilişkilerindeki kötüleşmeyle ilgili olarak, “Suudi Arabistan Krallığı, bu konuda daha olgun olmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Prens Abdül Aziz Bin Selman, “Suudiler olarak yüz yüze konuşma ve kimseye sırtımızı dönmeme adabına sahibiz. Bizim inancımız, Suudi Arabistan'ın petrol tedariği açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğu yönünde. Krallık, bizden talepte bulunan herkese güvenilir bir petrol tedarikçisi olacak” diye ekledi.Avrupa Birliği’ne, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı olmak isteyen ABD’nin petrol üretimini artırma talebine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/suudi-arabistan-bazi-ulkeleri-petrol-piyasalarini-manipule-etmekle-sucladi-1062694562.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060845719_964:0:3695:2048_1920x0_80_0_0_627cdec4d52c1d0dd8a2a821d5ce02ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız
Abone ol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacaklarını belirtti.
Future Investment Initiative zirvesinde konuşan Suudi Bakan, Washington-Riyad ilişkilerindeki kötüleşmeyle ilgili olarak, “Suudi Arabistan Krallığı, bu konuda daha olgun olmaya karar verdi” ifadesini kullandı.
Prens Abdül Aziz Bin Selman, “Suudiler olarak yüz yüze konuşma ve kimseye sırtımızı dönmeme adabına sahibiz. Bizim inancımız, Suudi Arabistan'ın petrol tedariği açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğu yönünde. Krallık, bizden talepte bulunan herkese güvenilir bir petrol tedarikçisi olacak” diye ekledi.
Avrupa Birliği’ne, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı olmak isteyen ABD’nin petrol üretimini artırma talebine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararı almıştı.