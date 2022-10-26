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https://sputniknews.com.tr/20221026/suudi-arabistan-abd-ile-iliskilerde-daha-akilli-olacagiz-1062731809.html
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacaklarını belirtti. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
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Future Investment Initiative zirvesinde konuşan Suudi Bakan, Washington-Riyad ilişkilerindeki kötüleşmeyle ilgili olarak, “Suudi Arabistan Krallığı, bu konuda daha olgun olmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Prens Abdül Aziz Bin Selman, “Suudiler olarak yüz yüze konuşma ve kimseye sırtımızı dönmeme adabına sahibiz. Bizim inancımız, Suudi Arabistan'ın petrol tedariği açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğu yönünde. Krallık, bizden talepte bulunan herkese güvenilir bir petrol tedarikçisi olacak” diye ekledi.Avrupa Birliği’ne, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı olmak isteyen ABD’nin petrol üretimini artırma talebine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/suudi-arabistan-bazi-ulkeleri-petrol-piyasalarini-manipule-etmekle-sucladi-1062694562.html
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suudi arabistan
suudi arabistan

Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız

18:18 26.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan - ABD - Riyad
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacaklarını belirtti.
Future Investment Initiative zirvesinde konuşan Suudi Bakan, Washington-Riyad ilişkilerindeki kötüleşmeyle ilgili olarak, “Suudi Arabistan Krallığı, bu konuda daha olgun olmaya karar verdi” ifadesini kullandı.
Prens Abdül Aziz Bin Selman, “Suudiler olarak yüz yüze konuşma ve kimseye sırtımızı dönmeme adabına sahibiz. Bizim inancımız, Suudi Arabistan'ın petrol tedariği açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğu yönünde. Krallık, bizden talepte bulunan herkese güvenilir bir petrol tedarikçisi olacak” diye ekledi.
Avrupa Birliği’ne, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı olmak isteyen ABD’nin petrol üretimini artırma talebine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararı almıştı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdül Aziz Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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