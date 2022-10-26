https://sputniknews.com.tr/20221026/suudi-arabistan-abd-ile-iliskilerde-daha-akilli-olacagiz-1062731809.html

Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız

Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacağız

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerde daha akıllı olacaklarını belirtti. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:18+0300

2022-10-26T18:18+0300

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dünya

suudi arabistan

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Future Investment Initiative zirvesinde konuşan Suudi Bakan, Washington-Riyad ilişkilerindeki kötüleşmeyle ilgili olarak, “Suudi Arabistan Krallığı, bu konuda daha olgun olmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Prens Abdül Aziz Bin Selman, “Suudiler olarak yüz yüze konuşma ve kimseye sırtımızı dönmeme adabına sahibiz. Bizim inancımız, Suudi Arabistan'ın petrol tedariği açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğu yönünde. Krallık, bizden talepte bulunan herkese güvenilir bir petrol tedarikçisi olacak” diye ekledi.Avrupa Birliği’ne, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı olmak isteyen ABD’nin petrol üretimini artırma talebine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221025/suudi-arabistan-bazi-ulkeleri-petrol-piyasalarini-manipule-etmekle-sucladi-1062694562.html

suudi arabistan

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